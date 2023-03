"En Nueva York una siente que está aprendiendo siempre, te hace mejor músico"

La pianista madrileña Marta Sánchez lleva más de una década en Nueva York, donde ha logrado convertirse en un referente dentro de la siempre cambiante y difícil escena del jazz contemporáneo. Allí, en el Lincoln Center, presentó su último trabajo, "SAAM (Spanish American Art Museum)", que esta noche (20.00 horas, entradas a 8 y 6 euros) pondrá de largo en el Filarmónica con su quinteto (Alex LoRe, saxo alto; Román Filiú, saxo tenor; Rashaan Carter, contrabajo y Mark Whitfield jr., batería). Su concierto cierra, además, el ciclo de jazz desarrollado por la Fundación de Cultura en colaboración con el Centro de Difusión Musical Nacional.

–Once años y medio en Nueva York. ¿Qué buscaba y que le ha dado la ciudad?

–Creo que, como todos, vine a aprender porque el jazz es su tradición. Aquí la cantidad de músicos que hay es increíble y puedes aprender de los grandes, y por esos mismos motivos me quedé. Una siente que está aprendiendo todo el rato y esta ciudad te permite estar muy centrada en crecer, en ser mejor músico. Todo el mundo quiere tocar, participar en tu música, quieres ver conciertos... Esa energía alrededor tuyo, tan intensa y contagiosa, te hace crecer como músico. Y ahí sigo. Además, me gusta la ciudad, su mezcla de gentes y de cultura y esa sensación de seguir aprendiendo.

–Empezó con la clásica. ¿Cómo fue su salto al jazz?

–Hay una asignatura en el conservatorio que es improvisación, de clásica, no de jazz. Pero a mí me fascinaba. Siempre me fascinó que la gente pudiera tocar cosas nuevas en "real time", independientemente del estilo. Tenía un profesor que me vio interesada y me empezó a pasar música de jazz, y a partir de ahí empecé a escuchar mucho. Escuché mucho jazz en la radio, iba a conciertos, me encantaba. Así que empecé a estudiar jazz en la Escuela Populart cuando acabé el conservatorio y así fue como empecé

–¿Nunca ejerció como pianista clásica?

–No, nunca tuve carrera de pianista clásica. Me encanta tocarla para mí, pero nunca desarrollé una carrera de música clásica.

–¿Tampoco le ha tentado hacer trabajos en clave de jazz sobre repertorio clásico?

–Las obras clásicas que me gustan, me gustan como son. Nunca he escuchado ningún proyecto de este tipo en el que no piense que algo que era increíble ahora es algo peor. No me parece muy creativo, pero, bueno, no conozco todos los proyectos que se hacen en este sentido.

–Han definido su música como "jazz de cámara". ¿Se siente cómoda en esta etiqueta?

–Cuando hablaban de jazz de cámara entendían que recordaba un poco a la música de cámara clásica. A mí me pareció muy acertado y de hecho yo misma he utilizado esa definición. Es verdad que escuché mucha música de cámara cuando empecé a componer, y supongo que algo se quedó ahí.

–Porque su forma de componer no se limita al esquema del jazz clásico.

–No se diferencia a la forma en que otras personas escriben música. Es verdad que yo escribo para todos los instrumentos, no solo hay una melodía, y los solos están más integrados en la pieza.

–¿Por qué dos saxos en su quinteto?

–Es el grupo que tengo, es el más exitoso y con el que he estado grabando. Tengo otros proyectos pero me da pena no mantener el grupo. Sigo con ellos.

–¿Qué nos cuenta de este disco, "SAAM"?

–Lo escribí durante la pandemia, y hay muchas cosas que pasaron ahí. Se murió mi madre, compuse un tema para ella, llamé a Camila Mez (vocalista) y a Ambrose Akinmusire para que hiciera un solo de trompeta. Fue una época muy intensa en la tuve problemas de ansiedad. Creo que toda esa intensidad está en la música.

–¿Qué vamos a escuchar hoy?

–Vamos a tocar la música del disco. Creo que mi música es especial y personal. Evidentemente tiene muchas influencias, pero no suena como la de nadie. Para el público será la ocasión de escuchar algo difentente.

–¿En qué está trabajando?

–Estoy trabajando en un montón de cosas nuevas. Estoy escribiendo música para cuarteto de cuerdas. También estoy preparando música para trío y estoy tocando bastante con el trío y me gustaría grabar pronto. También quiero hacer algo más con el quinteto pero con invitados, con músicos que admiro y son amigos.