Canteli desvela un nuevo nombre para la lista de su candidatura en las municipales de Oviedo

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sigue administrando con cuentagotas la nómina de las personas que le acompañarán en la lista de las próximas elecciones municipales. Este viernes al mediodía el regidor compareció en un nuevo formato que, indicaron los servicios de prensa, repetirá cada semana y que consistirá en repasar las políticas desarrolladas en cada una de las áreas municipales. En la comparecencia de esta mañana le tocó el turno a la concejalía de Servicios Sociales y Canteli, a preguntas de los periodistas, aprovechó para confirmar que la edil responsable delegada del área social, Leticia González, repetirá en la lista del PP. "¡Sí, venga, ponedla en la lista!", bromeó con la prensa el Alcalde, para añadir: "Espero que no me diga que no".

Lo que el Alcalde no aclaró fue la responsabilidad que tendría Leticia González en un hipotético nuevo gobierno presidido por Canteli. Una vez que el responsable de Economía, Javier Cuesta, desveló que no pretendía repetir y que no estaría en las listas (hecho que ya había adelantado a Canteli hace más de un año según desveló el edil en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA), el nombre de Leticia González ha sonado de forma insistente en los mentideros municipales como candidata a ocupar el departamento financiero de cara a un nuevo gobierno local del PP, dada su formación y trayectoria profesional, vinculada a la banca privada. De vuelta a las cuentas del área social, Canteli, escoltado por Leticia González, leyó un análisis en el que destacó el esfuerzo inversor de su equipo, que ha trabajado desde el principio, insistió con la idea de "no dejar a nadie atrás". El Alcalde aportó algunas cifras, 61,5 millones movilizados entre 2019 y 2022 y más de 18 millones presupuestados para este año, "el mayor presupuesto de la historia de esta concejalía", afirmó. Canteli explicó que con el paso del tiempo, desde su llegada a la administración local, se había hecho más consciente del papel que el Ayuntamiento jugaba en el área social y de la necesidad de impulsar estas políticas. "El papel de la administración gana relevancia en los peores tiempos", citó en referencia a la crisis del covid, tiempos, añadió, en el que Oviedo afrontó "un reto sin precedentes en una de las peores crisis de la etapa democrática en España". Muy centrado en su papel, Canteli recordó, en este punto del discurso, que no había presentado a la concejala, de pie a su lado, y agradeció su presencia y la de Conchita Méndez, concejala de la que pende también la delegación que tiene Leticia González. En estos años de gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, siguió el regidor, Oviedo ganó "en rapidez de respuesta" a los ciudadanos, con programas para hacer frente a la reconstrucción tras la pandemia como "Oviedo contigo", con ayudas por 1,6 millones, 852.000 euros y 784.302 euros en los ejercicios de 2019, 2020 y 2021, respectivamente. En el contexto actual postcovid el Alcalde destacó programas como "Oviedo te cuida", al que ha seguido ahora "Oviedo a tu lado", con una inversión de un millón de euros y un mismo objetivo, ofrecer acompañamiento en las gestiones del día a día a la población mayor con menos autonomía, algo, razonó, fundamental en una ciudad como Oviedo donde el 22% de la población tiene más de 65 años. Canteli también explicó que a lo largo de este año se reforzarán otros programas que ya estaban funcionando muy bien, como los teléfonos de ayuda, la preparación y reparto de comida a domicilio (con un presupuesto de 5,45 millones para este año) o nuevos programas como "Concilia Oviedo", donde se ofrecen, aseguró, distintos horarios y oportunidades tanto para la zona rural como al urbana, por semana y en fin de semana, para poder conciliar el trabajo y la atención a los menores. El Alcalde insistió en que también se han reforzado las colaboraciones con organizaciones no gubernamentales de todo tipo, como Cáritas, y que se ha reforzado la plantilla municipal con 8 plazas de trabajadores sociales más y la incorporación de dos psicólogas, una para el Centro Asesor de la Mujer y otra para el área de Atención a la Infancia. En la actualidad existen 26 Trabajadoras sociales adscritas a las UTS, con un total de 35 personas en plantilla.