“Da pavor el asesino que no tiene una razón, un trauma o un trastorno mental”

La escritora ovetense Malenka Ramos se dio a conocer con la trilogía "Venganza", a la que siguieron novelas de misterio y terror como "Lo que habita dentro" o "El que susurra". Ahora publica "Los crímenes de Hamlet".

–¿Le gusta perturbar al lector?

–Sí. Es parte de lo que se pretende con un thriller sobre todo cuando hay componentes paranormales que no llegan a mostrarse bruscamente. Te perturba una sombra en un rincón, un sonido que no sabes de dónde viene o algo que no puedes explicar. Esas son las historias que me gusta escribir.

–¿Pasó miedo mientras escribía la novela?

–Estoy bastante acostumbrada al cine y las novelas de terror, sin embargo, si me paro a pensar en ciertos personajes, sí tendría miedo a topármelos en mi vida.

–¿Se inspira en la realidad para crear personajes?

–Me inspiro en personalidades que sí pueden existir. Personas comunes y personajes antagónicos con ciertas patologías. Lo bueno de una historia de terror es hacerte pensar que hay algo de real en todos ellos.

–¿Ambientar es una pieza clave en la creación?

–Sí, creo que sí, y me esfuerzo mucho en ello. Si un lector se sitúa en un lugar y lo ve cuando está leyendo entra mucho más en la historia.

–¿Sus personajes se le rebelan a veces?

–Continuamente. Es algo que suelo decir. Trato de seguir una idea, pero ellos evolucionan y acaban tomando sus propias decisiones.

–¿Hamlet se llevaría bien con Hannibal Lecter?

–No. Son dos asesinos en serie muy diferentes. Incluso creo que chocarían; los psicópatas suelen ser muy egocéntricos.

–¿Hay rastros de la mitología asturiana?

–Sí. He perfilado un personaje basándome en un ser mitológico que sale muy poquito, pero es terriblemente oscuro, el Cortador. Las madres avisaban a los niños que debían lavarse las manos o el Cortador vendría y se las cortaría.

–Porque sí: ¿los motivos de un asesino en serie pueden ser tan simples?

–Bueno, no soy una experta en criminología, pero leyendo sobre el tema, tanto en nuestro país como en otros, tendríamos una variedad muy amplia de razones por las que alguien comete asesinatos en serie; puede ser por un mero impulso sexual, psicológicos, de poder... Asesinos organizados, desorganizados. Pueden ser personas que pasaron una infancia repleta de abusos y trasladan ese rencor hacia todo lo que les recuerde ese pasado. La gran mayoría tienen trastornos mentales, fueron víctimas de lo que muchos detestan: la sociedad. Eso puede explicar muchos de sus comportamientos y sus traumas.

–¿Y qué asusta más?

–Independientemente del motivo, o de si la razón es simple o compleja, lo que realmente da cierto pavor es el asesino que no tiene una razón o un trauma, que no tiene un trastorno mental. ¿Se imagina? Me viene a la mente una cita del autor Patrick Graham que decía algo así de los asesinos en serie: "Ha nacido así; con brujas inclinadas sobre su cuna".

–La condición humana, ¿empieza a comprenderla después de estas novelas?

–Creo que nos faltarían vidas hasta para entendernos a nosotros mismos.