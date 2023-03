Paliativos para la sanidad del barrio

"Si nuestros médicos inician una huelga los apoyaríamos sin dudarlo. Porque tienen unas condiciones laborales pésimas que nos perjudican a todos". Esta es la firme postura de los vecinos de Otero ante el continuo desmantelamiento que, dicen, experimenta el centro de salud del barrio. Una atención primaria deficiente, consultas telefónicas por encima de las citas presenciales y una atención continuada inexistente desde la pandemia es el escenario que denuncian los pacientes. Los principales afectados por la falta de medios pero que no olvidan la saturación que sufren los facultativos. "Hay médicos que atienden por teléfono a 60 personas al día. No dan abasto", exclama Cuqui Ormazábal, secretaria de la asociación de vecinos San Lázaro-Otero.

Un centro de salud "fantasma", indican los vecinos, en el que uno de los principales problemas es la constante derivación de citas a atención telefónica. "Mi hijo se puso malo y me atendieron por teléfono. Me preguntaba la médica si le veía la garganta roja. ¿Cómo voy a saberlo, si no soy médico?, cuenta indignada Myriam Rodríguez, quien asegura que en la recepción del centro le recomendaron recurrir a la sanidad privada ante la falta de recursos en la pública.

Una de las últimas pérdidas que lamentan los vecinos es la falta de servicio odontológico desde hace cinco meses. "El anterior se retiró y no lo han sustituido. Muy de tarde en tarde ponen a una dentista, pero nada que ver con el servicio de antes", lamenta Ormazábal. La atención continuada es otra de las carencias que reclaman los vecinos de Otero. Un servicio que llegaba a prestarse incluso los fines de semana y del que no disfrutan desde la pandemia. "Aquí cierran a las 15.00 horas y se acabó. A partir de ahí tenemos que ir al centro de salud de La Lila", dice Oliva Menéndez, vecina del barrio, que sale del centro de salud tras "tres horas solo para recoger un papel", cuenta.

Con un ambiente caldeado en el sector sanitario, los vecinos lamentan el estado en el que se encuentra el ambulatorio en un barrio con una elevada población envejecida. "Este centro cubre a pacientes de Tudela Veguín y Villafría. Lleva a mucha gente y la situación es insostenible. Creemos que hay recursos pero mal gestionados", subraya Esperanza de la Torre.