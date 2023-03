"Boga" y "Millie", perras guía que cambian dos vidas

Cuando los caminos de Queti Justo y Pilar Tuñón se cruzaron con los de "Millie" y "Boga" sus vidas cambiaron por completo. Los miedos desaparecieron para dar lugar a la seguridad que proporcionan sus dos nuevas amigas de cuatro patas. Dos perras guía que se han convertido en la luz de Queti y de Pilar, vecinas de Barredos (Laviana) y Avilés respectivamente, las dos invidentes, que ahora tendrán las cosas un poco más fáciles. Y todo, gracias a la ayuda de la organización internacional Lions Club, que se encargó del entrenamiento de las perras en una gran escuela de Estados Unidos.

"Es mi primera perra guía y ya no me imagino una vida sin ‘Millie’", confiesa Justo, que empezó a perder la visión hace cinco años debido a una degeneración macular base. Dar el paso del bastón con el que aprendió a hacer vida, a realizar largos paseos con su nueva compañera ha marcado un antes y un después. "Poder ir sola, sin miedo a tropezarme con las aceras o a caerme, ha sido un cambio muy grande", cuenta la mujer emocionada.

Esa misma sensación de libertad es la que vive a diario Pilar Tuñón gracias a "Boga", una labradora negra que se ha convertido en sus "nuevos ojos" y que a pesar de la confianza que tienen la una en la otra tuvieron que superar las dudas de los inicios. "Al principio, me daba miedo caerme si iba con la perrina, pero a medida que trabajas con ella, vas ganando seguridad y es algo maravilloso", afirma la avilesina, que destaca lo cariñosa y lista que es su "diosa azabache".

A pesar de que las vidas de Queti Justo, "Millie", Pilar Tuñón y "Boga" transcurren en Asturias, fue en Rochester, Estados Unidos, donde se conocieron. En la ciudad del estado de Michigan se encuentra la mejor escuela de perros guía del mundo, el lugar ideal para aprender a dar los primeros pasos de la mano de sus nuevas amigas. Un viaje al otro lado del charco en el que pudieron demostrarse a sí mismas su gran capacidad de superación. "Fue una experiencia increíble. El proceso de ir a buscar a ‘Milie’ ya supuso romper muchas barreras que no creía que podría superar: viajar sola tan lejos, a un país que no conoces, con un idioma que no es el tuyo. Pero al final, cuando me la entregaron me di cuenta de que el miedo mereció la pena", asegura Justo.

Un giro de 180 grados en las vidas de ambas solo posible gracias al Lions Club. "Es un orgullo para nosotros poder participar de iniciativas como esta. Poder ayudar y cambiar la vida de personas como Queti y Pilar", afirma Carlos Pérez, presidente de la organización en Oviedo que hoy rinde homenaje a las dos mujeres con un acto en el hotel Monumental Naranco, a las 18.30 horas, donde se recordará el viaje rumbo a Rochester para conocer a sus nuevas y ya inseparables compañeras.

Será un reconocimiento con socios del club, que contará con la presencia de Queti Justo y que Pilar Tuñón seguirá en la distancia ya que por problemas de salud no podrá acudir al acto. "Me gustaría ir pero por desgracia, lo viviré desde Avilés. Seguro que será un momento muy emocionante", apunta.