Leticia González, confirmada en la candidatura del PP: "¡Sí, ponedla en la lista!"

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sigue administrando con cuentagotas la nómina de las personas que le acompañarán en la lista de las próximas elecciones municipales. Este viernes al mediodía, durante el repaso que hizo sobre la concejalía de Servicios Sociales, a preguntas de los periodistas, aprovechó para confirmar que la edil responsable delegada del área social, Leticia González, repetirá en la lista del PP. "¡Sí, venga, ponedla en la lista!", bromeó el Alcalde, para añadir a continuación: "Espero que no me diga que no".

Lo que el Alcalde no aclaró fue la responsabilidad que tendría Leticia González en un hipotético nuevo gobierno presidido por Canteli. Una vez que el responsable de Economía, Javier Cuesta, desveló que no pretendía repetir y que no estaría en las listas (hecho que ya había adelantado a Canteli hace más de un año según desveló el edil en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA), el nombre de Leticia González ha sonado de forma insistente en los mentideros municipales como candidata a ocupar el departamento financiero de cara a un nuevo gobierno local del PP, dada su formación y trayectoria profesional, vinculada a la banca privada. Junto a Leticia González, Alfredo Canteli ya ha confirmado el nombre de Alfredo García Quintana, concejal de Turismo, en una respuesta a la petición de la patronal Otea de que siguiera en las listas del PP. Canteli realizó, además, una invitación a Nacho Cuesta a que se sumara a su equipo, aunque el teniente de Alcalde, y edil de Ciudadanos ha evitado hasta ahora confirmar su salto al PP. Esta misma semana aclaró que le gustaría contar con otros concejales naranjas, aunque no desveló en qué nombres piensa. Además, en un acto reciente, José Ramón Prado, edil de Seguridad, cometió un desliz al afirmar que ciertos asuntos sindicales de la Policía, podría negociarlos tras las elecciones, aunque después matizaría que no había nada decidido sobre su presencia en la lista.