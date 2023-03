La sala Tribeca live revivió ayer los tiempos de la épica del gran rock de estadio, del glam para las audiencias adultas y de los himnos universales de una de las bandas con una sombra más alargada en la historia de la música popular contemporánea. El espíritu de Freddie Mercury habitó en Oviedo en la voz y la presencia de Tolo Sanders que hizo vibrar a toda la sala (un lleno con 400 almas entregadas) con clásicos de la envergadura de "We Will Rock You" o "We Are the Champions". La banda "Queen Forever", dedicada a homenajear e interpretar a los británicos, llegaba a Oviedo con su "Back to the light Tour", con una formación que completaron Adrián Pujadas en el papel de Brian May, Juanjo Amengual (John Deacon), Haritz Caperochipi (Roger Taylor) y Sebastián Raimundo (Spike Edney). Además de la música, el público agradeció las cuidadas caracterizaciones y puesta en escena.