Gracias al boca a boca, las aficionadas asturianas al flamenco, que son más de las que pueda parecer a priori, han convertido el barrio ovetense de La Corredoria en una especie de centro de peregrinación. Allí, el bailarín malagueño Antonio Perea, con más de treinta años de carrera a sus espaldas, recibe alumnas de todos los rincones de Asturias.

Gijón, El Entrego, La Felguera o Cangas del Narcea son algunos de los rincones desde los que cada semana acude un grupo de apasionadas al arte andaluz y a las que les cuesta expresar con palabras lo que sienten cada vez que se calzan los tacones para bailar. «¿Qué no tienen las clases de Antonio?, esa es la pregunta. Lo tienen todo, son pura magia porque tiene una forma muy especial de enseñar y sabe motivar muy bien a la gente», cuenta Charo Prieto, vecina de Gijón orgullosa de ir hasta la escuela todos los días. Una postura compartida de manera unánime por el resto de compañeras.

Todas esperan impacientes a que arranque la clase, sentadas en sillas dispuestas en semicírculo y con boli y libreta en mano porque aparte de práctica, el flamenco tiene mucha teoría. «Es algo que nos ayuda mucho a entender lo que vamos a hacer después», destaca Pilar Alba, de La Felguera.

Tan variopintos son los lugares desde los que proceden las alumnas como su rango de edad. De los 10 a los 70 años. Veteranía y juventud al compás de palmas y taconeo. «Siempre me gustó bailar y aunque el año pasado di clases de sevillanas en otra escuela no tiene nada que ver con estas. Aquí hay mucha motivación y nos ayudamos entre todas», indica Elena Ferrero, de 11 años.

Una «gran familia», como no dudan en considerarse, que no quita ojo de las indicaciones del maestro Perea, afincado desde hace cinco años en La Corredoria y que desde hace año y medio se lanzó a la aventura junto a Luis Martínez, gerente de Luyton Danza, de montar su propia escuela. Un paso más en su dilatada carrera en la que ha pisado importantes teatros como La Zarzuela de Madrid, el Arriaga de Bilbao o El Campoamor de Oviedo. «Estamos encantados con la acogida que ha tenido el proyecto en el barrio. No nos imaginábamos que en Asturias hubiese tal pasión por el flamenco», confiesa Perea, quien el próximo 18 de marzo aterriza en el teatro Auditorio de Pola de Siero con su compañía Konraza para presentar «Elements», un espectáculo que «engancha», tanto como sus clases.