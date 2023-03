La atención primaria, suspenso en La Corredoria: así ven los vecinos su centro de salud

«Pedí cita el 23 de febrero para una analítica y no me la dan hasta el 23 de marzo. Esto es insostenible». Esta es una de las principales quejas que los vecinos del populoso barrio ovetense de La Corredoria manifiestan acerca de su centro de salud. Un ambulatorio que debe hacer frente a la convulsa situación que atraviesa el sector sanitario sin dejar de lado a los más de 20.000 habitantes que residen en la zona. Un barrio en continuo crecimiento en el que, según los vecinos, las condiciones de la sanidad cada vez son peores. «A raíz de la pandemia, las citas tardan más en dárnoslas», cuenta Azucena Martínez, madrileña afincada en La Corredoria desde hace 22 años.

La falta de personal es para los vecinos uno de los principales factores que influyen en la demora para ser atendido y otra de las necesidades que, consideran, debe reforzarse. «Hay pocos médicos en atención primaria. Aquí vive mucha gente y los sanitarios no dan abasto. No podemos esperar 10 días o dos semanas para que nos atiendan», recalca Mayte Orozco, presidenta de la asociación de vecinos San Juan de La Corredoria. Para hacer visibles sus reclamaciones, ayer se concentraron.

Sanitarios insuficientes y poco tiempo para ser atendidos. Los minutos dedicados a cada paciente es algo que los vecinos también observan que ha ido mermando. «Antes, tenían tiempo de preocuparse por saber el origen de lo que te pasaba. Ahora, muchas veces recetan directamente y nada más», añade Esther de la Fuente.

Otro de los pilares del centro de salud sobre los que los vecinos ponen la lupa es la atención continuada a partir de las 15.00 horas. Una cobertura que se ha conservado en el ambulatorio, pero a la que recurren vecinos de otros barrios ante la falta de las urgencias en sus respectivos centros. Desde Colloto, Tudela Veguín o Teatinos acuden más pacientes, un factor que para los residentes de La Corredoria ralentiza la atención. «Se acumula la gente y al final no llegan a nadie», dice Juana Rodríguez, vecina del barrio.

Eduardo Díaz, administrativo del centro desde hace cinco años asegura que las urgencias del centro de salud están muy lejos de encontrarse en niveles de pandemia. «Ahora mismo, las urgencias llegan a 40 o 60 consultas y antes alcanzábamos picos de 80 pacientes porque venía gente de Pumarín. Pero, desde hace un mes cuentan con un médico estable, con lo que aquí por las tardes no hay saturación de urgencias», indica, Díaz, quien apunta que las consultas de este tipo se incrementaron un 30% en el centro de La Corredoria cuando no había facultativo en Pumarín.

En cuanto a la plantilla de médicos de atención primaria, Díaz indica que en los últimos tres años se han incorporado dos facultativos más, pasando de 9 sanitarios a 11. Un número que para los vecinos sigue siendo «escaso».

Solicitar cita previa por teléfono es otra de las odiseas a la que se enfrentan los vecinos de La Corredoria, que consideran que la centralita del ambulatorio está saturada y no ofrece un servicio óptimo. «Faltan auxiliares administrativos porque no paramos de llamar y no nos cogen el teléfono. Igual, tras llamar 60 veces tienes suerte», cuenta la presidenta de la asociación de vecinos.

A este respecto, Eduardo Díaz pone el foco en el desconocimiento que muchos pacientes tienen sobre la posibilidad de solicitar cita previa por internet. Una alternativa que podría contribuir a desatascar los teléfonos. «Mucha gente mayor no conoce esta opción y deberían hacer campañas para informar a la población sobre estas vías».