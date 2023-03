La vida en el Palacio de los Deportes del fíu de Gregorio

Basilio Díaz ha acumulado a lo largo de sus 75 años material suficiente como para montar varias exposiciones sobre el Palacio de los Deportes de Oviedo, el hockey, el atletismo o las equipaciones deportivas. Su archivo ya no cabe en casa y su memoria de papel incluye archivadores que hasta ha reproducido en facsímil e incluyen desde los primeros registros de las actividades que se desarrollaron en el pabellón de Ventanielles desde su inauguración, en septiembre de 1975, hasta las chuletas con las que recorría el edificio, meses antes de abrir las puertas, para comprobar que no faltaban perchas en las duchas. Todo está anotado y en su cabeza, y ahora que el Palacio se dispone a cerrar sus puertas para acometer una gran reforma, Basilio Díaz, "el fíu de Gregorio", se lamenta: "¡Quién te ha visto y quién te ve!".

Ya no son los temores que tiene por la ampliación de la grada y las obras de excavación en la pista, de las que alerta mostrando un artículo de Manuel Gutiérrez Claverol, es que Basilio no puede olvidar los años de oro que vivió aquí, cuando las veladas de boxeo de la noche del sábado con Gómez Fouz o Gitano Jiménez llenas de señores con puro que venían de una boda, se daban casi la mano con el partido del domingo de la Cibeles. Y él y el resto de los trabajadores del Palacio (Antonio Lobeto, Manuel Moral, Hinojosa, Muerza, Artaméndiz, cita entre los primeros que entraron) se iban a cenar a Los Gemelos volvían al palacio, recogían las 1.200 sillas de tijera, desmontaban el ring y ponían la valla para el hockey.

Basilio Díaz nació en Salamanca, se crió en Riosa y volvió a su ciudad natal a hacer la mili. Allí se aficionó al atletismo gracias a un capitán que era profesor del INEF, y a su regreso a Asturias le fichó el CAU. Era fondista, y no de los peores, aquí solía quedar siempre entre los tres primeros. Pero entre trabajar en la construcción en el Rosal y entrenar no le daba la vida, y por eso el director de deportes de la Universidad, Manolo García, le ofreció el puesto que había dejado vacante Pepín Teverga de encargado de las instalaciones deportivas universitarias. Entre 1972 y 1973 aprovechó para sacarse el título de monitor provincial polideportivo y el de la Cruz Roja, y cuando se enteró de que la Fundación Municipal de Deportes estaba a punto de poner en marcha el Palacio fue a ver al gerente, Víctor Manuel Fernández Alonso, y le ofreció sus servicios. Entró el 15 de mayo de 1975 de maestro de deportes, encargado de supervisar de que no faltara nada en el pabellón, ni perchas ni duchas y de que los espejos y los azulejos estuvieran bien colocados.

Después, el Palacio abrió y fue un éxito. "Se hizo muchísimo". Saca Basilio Díaz sus carpetas, donde figuran todas aquellas actividades con los aforos que registraron, 2.500 personas para ver a Manolo Escobar, algo parecido con Vicente Fernández, que se cansó de la acústica, mandó apagar el equipo y bajó a la pista cantando a pulmón. Los espectáculos de "Holiday on ice" y sus 800 metros cuadrados de pista de hielo, las reuniones de los testigos de Jeová y los 3,5 kilos de café que en un solo día despachó la cafetería de la esquina. Que el Palacio era una máquina de espectáculos lo probaban los ocho bares, uno en cada esquina de los dos niveles, funcionando a pleno rendimiento. El Cibeles todavía jugaba la copa de Europa y los domingos metía mucho más de los 3.734 asientos sin contar los 48 del palco. Basilio Díaz habla de 7.000 almas en aquellos partidos y asegura que durante aquellos años, la segunda mitad de los setenta, el Palacio superó al Molinón, al Tartiere y a la Residencia en volumen de ventas de Coca Cola.

En aquellos años, Basilio Díaz vio, por ejemplo, cómo se montaban por primera vez en España pistas rápidas (para el Gran Prix Masaveu), que luego él instaló por España, presenció los mítines legendarios a los que vinieron Aouita, Carl Lewis o José Luis González, los otros grandes mítines del PC o el PSOE o las oposiciones a la Caja de Ahorros con 2.700 opositores repartidos por unas mesas especiales encargadas para las pruebas.

Todo eso empezó a languidecer poco a poco. Primero bajó El Cibeles. Después Gabino de Lorenzo empezó a abrir polideportivos por los barrios para que los clubes pudieran competir cerca y otros recintos ocuparon el lugar donde hasta entonces había reinado en solitario el Palacio de los Deportes. ¿Volverán los buenos tiempos con la reforma? Basilio Díaz lo duda mucho pero se conforma, al menos, con que el pabellón no caiga y la obra no acabe en desastre. Se verá.