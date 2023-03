Emilio Cepeda reúne sus crónicas de la "idiosincrasia carbayona"

Emilio Cepeda ha reunido en "Crónicas de Bradomín" una selección de los artículos que ha publicado en LA NUEVA ESPAÑA, en la sección de Oviedo, desde 2015 a 2022. El libro recopila ochenta columnas de las cerca del centenar de las que es autor.

Cepeda creó un personaje, Bradomín. Aunque, reconoce, "podrían haberse llamado de Cándido, Urbano o Plácido". Bradomín es, dijo, "como él mismo se reconoce en algún que otro artículo ‘un manzanillo engolado, nacido en casa bien en el Oviedo del ensanche y llamado a cumplir grandes expectativas’". Tiene "un estatus de pijo un tanto desclasado de vivencias asolapadas, excitantes, alocadas y contradictorias en busca de su espacio", indicó el autor.

Bradomín consigue, remarca Emilio Cepeda, "sacar a la luz rasgos, vicios, modales y costumbres muy marcados en la idiosincrasia carbayona". En ocasiones, en los artículos "deja tomar la palabra a su inseparable maestro de culto y consulta: Cayo Fontán". Y en otros es el propio autor el que habla.

Son columnas, aseguró Cepeda, "de fácil lectura, sin dobleces y sin tener que leer entre líneas". Cuando comenzó a elaborar los artículos ya escribía en dos blogs que creó en internet y había publicado en 2007 "De los cafés antiguos en la ciudad de Oviedo". "Escribir un libro poco o nada tiene que ver con escribir artículos en prensa", comentó para añadir que el libro es "algo íntimo, solitario, que puede que una vez has conseguido sacarlo a la luz, finalmente no sea leído por nadie".

Cepeda tiene ahora "novelas empezadas, una de ellas con 260 páginas". A la hora de crear los artículos que aparecen en la sección de Oviedo de este diario se acuerda de los consejos que le dio un "escritor y columnista de éxito". Uno de ellos es buscar su público porque "es imposible escribir para todos" y otro es "no autocensurarse".

"Me gusta escribir pero no sigo ninguna rutina", indicó Emilio Cepeda, que señaló que "no resulta fácil para un ovetense escribir sobre situaciones, personas o cosas de esta ciudad, entraña sus riesgos". Y publicar en LA NUEVA ESPAÑA ha provocado que en numerosas ocasiones le paren por la calle personas que lo conocen por la foto que aparece en los artículos, publicados bajo el epígrafe "Las Crónicas de Bradomín".

"En ocasiones me preguntan por episodios que relato y en otras me hacen hasta sugerencias", remarcó Emilio Cepeda. En los artículos que escribe da, en ocasiones, pistas que "conducen a personas pero que no identifico" y eso también provoca las preguntas de lectores.