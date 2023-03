Víctor Luque, el guitarrista prodigioso que recorrió el mundo asombrando con su virtuosismo y singularidad, falleció ayer a los 84 años en el hospital de Arriondas, donde había ingresado días antes por unos problemas de salud que se complicaron causando el fatal desenlace a primera hora de la tarde. Con Luque (Oviedo, 1938) se va una figura asturiana de la música de primer orden, un «aventurero» volcado sobre todo en el jazz que buscaba la perfección y la emoción en cada una de sus actuaciones. En marzo de 2005 recibió un premio AMAS honorífico en el que escuchó la ovación cerrada de un teatro Filarmónica puesto en pie.

Iván Luque, uno de los cuatro hijos del guitarrista, estaba en La Habana cuando recibió la noticia. Anoche volaba hacia España para despedir a su padre, primero en el tanatorio Ciudad de Oviedo y el viernes en una misa en la iglesia del Corazón de María de Oviedo. Aunque estaba «un poquito malo», no parecía inminente su fallecimiento, que fue acogido con consternación por la Asturias musical. «Siempre estaba ilusionado por coger otra vez la guitarra», contaba ayer a este periódico su hijo. Su aparición en los AMAS fue su último momento de gloria, luego «empezaron a llegar los problemas de salud y los últimos seis meses ya fueron malos».

Recuerda Luque a un padre «muy cariñoso con sus cuatro hijos», fruto de dos matrimonios distintos, con seis nietos y dos bisnietos. Un padre, además, que transmitía como nadie su pasión por la música, la literatura y el cine.

Vio a su padre por última vez hace una semana en su casa de Borines, donde hablaron de «una película que le había gustado mucho, ‘En el calor de la noche’. Su ilusión era seguir tocando hasta los noventa y tantos, como Andrés Segovia». No pudo ser pero queda el consuelo de que «vivió una vida plena, como quiso y logrando lo que se proponía. Estaba muy orgulloso de su carrera y de lo que había hecho».

Una carrera que el músico Vaudí calificaba ayer de «extraordinaria, fue un revolucionario de la guitarra que marcó una época. Su forma de unir bajo, armonía y melodía a la vez era algo único, muy suya». Recuerda un momento muy especial en la casa de Luque: se quedó con la boca abierta al ver la impresionante colección de discos que tenía con «joyas en los apartados de jazz y Brasil». Allí disfrutaron de «una copita y tocando lo que nos apetecía. Me hacía reír mucho y era enormemente sincero, nada hipócrita, lo que pensaba lo decía. Un gran talento con una trayectoria bellísima. Me da mucha pena su pérdida».

Una vida para la guitarra

Nunca se separó de su guitarra. Podía actuar en clubes, o en salas pequeñas o grandes. El autodidacta Víctor Luque recorrió el mundo sin descanso y dejó rastro de su talento por las grandes ciudades, como Londres, Berlín o París. Lo mismo interpretaba jazz que canciones iberoamericanas, nórdicas, inglesas o francesas u obras clásicas. Lo mismo se movía en trío que en cuarteto, como solista o con orquesta sinfónica. Sin límites. Sin fronteras. Con pasión contagiosa. Hablaba el mismo idioma que colegas y amigos como Paco de Lucía. Recibió un gran homenaje de los amigos y seguidores en el Filarmónica en 2009, acompañado de dos «virtuosos» de Moscú, Alexei Tsyganov (violín) y Alexei Gorbenko (contrabajo).

En 1978 formó el «Cuarteto Víctor Luque», con su amigo violinista Luis Miguel Álvarez Ruiz de la Peña, Andrés Ruiz de la Peña al bajo y el batería Dionisio Villalba. Hacían jazz primitivo. Su último concierto fue en noviembre de 1983 en el teatro Campoamor. Memorable.

Luque contaba que aprendió a tocar la guitarra viajando y escuchando sin descanso los discos que le dejaban amigos. Estudió la música latinoamericana con intensidad, trabajando incluso para televisión en programas en los que se profundizaba en los estilos regionales de países como Venezuela y Uruguay. Inició su vida profesional en Londres en 1958 acompañando a un cantante uruguayo. Se fue a París, donde la música latino-americana estaba en su apogeo, y formó parte de grupos como «Los Incas», «Los Guaranís» y el «Ensemble Achalay», actuando en bulliciosos clubs nocturnos y music-halls. Madrid le aplaudió a rabiar. Era poco amigo de grabar discos: tocar era una experiencia irrepetible.

Cuando tenía 70 años, Luque recordaba en una entrevista televisiva su condición de viajero incansable por América y Europa, y afirmaba que la música para él «es emocional, y como todo lo emocional, dura poco. No estoy pensando solo en música, como hacía mi amigo Paco de Lucía, me gusta mucho haber aprendido cosas que no sirvieron para nada. Solo por el placer de saberlas». Y añadía: «Siempre me gustaron las dificultades, aunque solo fuera para salir de ellas».