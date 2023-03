Icíar Abad: "Sanar de depresión, una carrera de fondo en la que hay que valorar logros pequeños"

"Hay más mujeres diagnosticadas que hombres con depresión y ansiedad, pero en depresiones severas se iguala", afirmó ayer en el centro social de Otero la psiquiatra Icíar Abad, responsable de la planta de desintoxicación del Hospital Monte Naranco. Del análisis de estos datos se desprende que "probablemente los hombres consulten menos por una cuestión cultural o social", aseguró. Icíar Abad ofreció una charla dentro del ciclo que organizan la Escuela Municipal de Salud y el Colegio Oficial de Médicos de Asturias en los Centros Sociales Oviedo, en la que se habló de la ansiedad, la depresión y el suicidio.

Abad guio a los asistentes, en un salón de actos repleto, por lo que deben hacer si un familiar o persona cercana sufre "un trastorno de ansiedad o depresión importante". "El que está al lado tiene que tener mucha paciencia y pedir ayuda profesional o convencer a esa persona de que tiene que acudir a un profesional. Además tiene que pensar que no se va a curar en poco tiempo, que va a ser una carrera de fondo en la que hay que intentar entender el trastorno", subrayó. Para ello se puede acompañar al familiar a una consulta.

También, añadió la psiquiatra, "valorar los logros pequeños". "Una persona deprimida no es que no quiera curarse, es que le resulta terriblemente difícil hacer actividades pequeñas", dijo. Aludió además a la cronificación de la depresión, "contra la que luchamos los profesionales de la psiquiatría y donde tiene más sentido el tratamiento intensivo". Porque cuando "hay una tristeza vital reactiva a una situación normal no se necesita ningún tratamiento pero cuando hay una depresión, como trastorno mental instaurado, es necesario poner un tratamiento que sea suficiente y el suficiente tiempo para que no haya una recaída, ya que cada recaída hace que sea más probable una cronificación".

Abad aboga por un plan nacional de prevención del suicidio ya que ese instrumento permitiría disponer de "determinados recursos, una estructura nacional, con coordinación entre las regiones y más investigación". "Es lo que nos lleva recomendando la OMS (Organización Mundial de la Salud) desde hace quince años", aseveró. La psiquiatra afirmó que "las adicciones casi siempre forman parte de una situación más global". Están en muchas ocasiones "relacionadas con la depresión, un trauma infantil e incluso psicosis". Hoy, en el centro social de Pumarín, el endocrinólogo Elías Delgado ofrecerá, a las 19.00 horas, una conferencia sobre la diabetes.