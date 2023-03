El Adif justifica la supresión del paso peatonal en Fuso por la «normativa»

El Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) apunta a la «normativa ferroviaria» para justificar la supresión del paso peatonal sobre las vías del tren junto a la estación de Fuso de la Reina. En 2019, el gestor ferroviario puso en marcha un plan de supresión de pasos entre andenes «en aquellas estaciones y apeaderos de uso exclusivo para la actividad ferroviaria». Dentro de este proyecto figura la actuación ya ejecutada en Fuso de la Reina, contra la que protestan los vecinos.

La estación, cerca de la que se había habilitado el paso peatonal, está ubicada en el tramo Trubia-Baíña de la línea de ancho métrico Trubia-Collanzo. Este tramo actualmente no está abierto al servicio de viajeros por lo que, sostiene el Adif, «las estaciones y apeaderos que están dentro del tramo son de uso exclusivo para la actividad ferroviaria». Estas zonas se han ido eliminando en los últimos años, de forma que de los 145 pasos de este tipo que había inicialmente en la red solo quedan tres, asegura el gestor ferroviario.

El plan de supresión de los pasos entre andenes en estaciones que solo se utilizan para la actividad ferroviaria se ha abordado en cumplimiento del real decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias, añade el Adif. La circulación de trenes por Fuso de la Reina se limita a las unidades de la línea que necesitan mantenimiento o tienen alguna avería y que son llevadas a los talleres centrales de El Berrón, en Siero. Su paso no es frecuente y, subrayan los vecinos, «puede transcurrir un mes sin que circule ninguno». Aunque no haya servicio de transporte de viajeros y los usuarios de los trenes no tengan que cruzar las vías sí hay tránsito de vecinos ya que ese paso peatonal comunica dos zonas de Fuso y es utilizado también por senderistas que realizan la Ruta de la Salamandra.

En esa zona se mantienen cuatro vías pese a que solo se utiliza, de vez en cuando, una. La retirada de las planchas de hormigón entre las vías se realizó, denuncian los habitantes de la zona, por la noche y sin previo aviso. Utilizando ese acceso la distancia desde ese punto hasta la parada del autobús que conecta Puerto con Montecerrao es de «150 metros, pero por el otro lado es cinco veces mayor», señalan.

La Asociación de Vecinos «Ribera de Abajo-Puerto» exige al Adif que rectifique y que reponga el paso peatonal. Su supresión se llevó a cabo a principios de enero. El colectivo se dirigió al gestor ferroviario, que solo les comunicó que se informaría «a la jefatura de mantenimiento».

La retirada de las planchas de hormigón se produjo solo unos meses después de que se instalase nueva iluminación y señalización en la zona del paso peatonal. «Es incongruente. Primero realizan una actuación de mejora y después vienen unos operarios por la noche y lo desmontan», indican los vecinos de Puerto, donde viven alrededor de 200 personas.