El Pleno aprueba pedir 50 millones a los bancos para financiar las grandes obras

El gobierno municipal tiene desde ayer vía libre para contratar un préstamo bancario de 50 millones de euros con el que pretende garantizar la financiación de todas las grandes obras que arrancarán en los próximos meses. El ejecutivo encabezado por el popular Alfredo Canteli logró aprobar las bases para concertar un préstamo con el que se agilizará la puesta en marcha de obras como la rehabilitación del Palacio de los Deportes y el tobogán peatonal de Santullano. Fue en un largo Pleno ordinario de siete horas en el que la ausencia de consensos y las ganas de debate de los grupos evidenciaron ya un clima con tintes preelectorales.

A diferencia de los últimos plenos, en los que apenas hubo contenido de calado, en el de este martes se abordaron varios puntos propicios para que los distintos portavoces desplegasen de forma repetitiva sus argumentarios habituales. Los reproches entre gobierno y oposición se sucedieron hasta los últimos minutos de la sesión, cuando el edil de Economía, Javier Cuesta, dio cuenta de la liquidación presupuestaria de 2022, desvelando varias cifras de interés. El edil aseguró que Oviedo cerró el año con 1,12 millones de euros de superávit; 90 millones de remanente de tesorería –18 menos que el año anterior– y que consiguió reducir su deuda un 8%, hasta dejarla en los 29,6 millones. «El resultado es positivo, pues cerramos el presupuesto más alto de la historia, de 246 millones», señaló.

El optimismo no fue compartido por la bancada opositora, pues la socialista Ana Rivas sostuvo que la baja ejecución inversora, de solo 19% sobre lo previsto, «evidencia la inacción» de un gobierno que, aseguró, «se escuda en la propaganda». Por su parte, Rubén Rosón, de Somos, afeó al ejecutivo que «recorte las becas mientras aumenta el gasto en sí mismo».

Las razones esgrimidas a la hora de valorar la liquidación fueron casi idénticas a las planteadas en el momento de votar la aprobación del crédito de 50 millones. Cristina Coto se sumó en dicho punto a las tesis de los grupos de izquierdas, calificando de «escándalo» que se recurra a los bancos a la vez que se meten 80 millones de remanentes a plazo fijo. «Solo quieren engañarnos porque al final no ejecutarán nada», sostuvo.

Tampoco hubo un acuerdo amplio para la aprobación inicial de la nueva ordenanza reguladora de cesión temporal de edificios. El edil de Gestión del Patrimonio, Mario Arias, defendió que el texto seguía la línea del borrador que el tripartito fue «incapaz de sacar adelante» para regularizar el uso de 59 locales.

La propuesta fue aprobada con el apoyo de Vox y el edil no adscrito, pero no de los grupos de izquierda, en un punto que se alargó por la votación de 50 enmiendas por separado. «No busca una regulación equitativa y ni siquiera se ejecutará este mandato», afeó Rosón, mientras que el socialista Ricardo Fernández advirtió de que las numerosas excepcionalidades previstas por el texto «no evitarán las adjudicaciones digitales».

Algo más de apoyo recibió la revisión anual del Inventario Municipal de Bienes y Derechos, que sumó el voto afirmativo de Somos, aunque no alcanzó el consenso al optar el PSOE por la abstención. «No sirve de nada tener inventario si luego no se defienden los bienes municipales como en el caso de la calle Indalecio Prieto», argumentó el socialista Wenceslao López.

Nacho Cuesta considera «compatible» la ciudad deportiva del Oviedo con el planeamiento vigente

El primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, llamó a la cautela sobre el desarrollo del proyecto de la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo en Latores durante el Pleno de ayer, pero consideró, basándose en la documentación que el club le ha entregado, que el proyecto «es compatible con el planeamiento urbanístico vigente». Aunque el edil no quiso aventurarse a dar plazos concretos para la construcción del complejo, sí quiso reafirmar el respaldo del gobierno municipal a los planes del Grupo Pachuca, desvelados en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. «En todo caso, si hacen falta otros trámites, los agilizaremos al máximo», aseguró. Cuesta hizo estas afirmaciones en respuesta a una pregunta lanzada por el edil de Somos y exconcejal de Urbanismo durante el gobierno tripartito, Ignacio Fernández del Páramo, en la que atribuyó a Canteli unas declaraciones que fijaban el plazo de ejecución de las obras en quince meses. «Revise su información porque yo no he dicho nada de eso», saltó inmediatamente el regidor, desmintiendo al concejal de Somos por poner en su boca unas palabras que, en realidad fueron del propietario del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, durante su visita a Oviedo la semana pasada. Fernández del Páramo dijo que respalda el proyecto, pero cuestionó la posibilidad de que la actuación se pudiera desarrollar en poco más de un año. «Solo alguno de los trámites que se barajan podría llevar años», sostuvo el edil, al que Nacho Cuesta replicó, asegurando que existen voces «del frente del no» que ya están «proclamando» sin fundamento «los impedimentos» de «una inversión muy importante para Oviedo».