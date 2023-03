"Las tiendas de tu barrio tienen nombre de mujer" es el lema que, hace ya un año, eligió el Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejalía de Economía y Transformación Digital, para dar visibilidad a un sector que tiene un notable sello femenino. Concretamente, las propietarias de esos negocios representan en torno al 45%, frente a un 55% en manos de hombres. Una iniciativa que partió de las propias asociaciones de comercio de Oviedo y que está apoyada por una campaña de "street marketing" –cartelería y mupis– que está logrando gran aceptación, pues incluye pequeños carteles con una imagen o ilustración de la propietaria del negocio con su nombre personal y el de su negocio junto con una frase de una mujer referente en su sector que son bastante llamativos.

Ayer 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, muchas de ellas decidieron poner en marcha diferentes actividades para poner en valor su labor, dinamizar el comercio y, además, contar su propia experiencia. El es caso de Lydia Elguezábal, quien después de 15 años trabajando en el sector del Turismo, decidió dar un giro a su vida de 360º y abrió su propio negocio ,"Llambionadas" , dedicado a la repostería casera. Ha pasado ya ocho años desde que se convirtiera en empresaria y ayer por la mañana hablo sobre ello en su charla "Giro de rosca". Una charla en la que dejo claro que reinventarse y ser valiente suele dar muy bueno resultados, aunque en el camino te encuentres alguna piedra. "Con la crisis del turismo, empezó a haber menos trabajo en el sector, a lo que se unió también que me quedé embarazada", cuenta Elguezábal. "Al poco tiempo hubo un ERTE en mi empresa y me quedé embarazada de mi segundo hijo, y en ese momento fue cuando me di cuenta que debía de empezar algo por mi misma". Y nació "Llambionadas".

Aunque a Lydia Elguezábal le gustaba la cocina y tenía algún libro de recetas de su abuela, no era suficiente para lanzarse con el negocio, así que dedicó mucho tiempo a formarse y a aprender todo lo necesario. No fue fácil, pero reconoce que merece la pena. ·Exige mucho sacrificio, porque en mi caso tenía dos niños pequeños y debía de compaginar la formación y el negocio con su cuidado, Estar 18 horas aquí metida cada día supone renunciar a mucho, pero al final es algo totalmente tuyo, es como otro hijo más que ves crecer, y es muy gratificante", cuenta la emprendedora, quien anima a todo el mundo, ya sean mujeres u hombres, a "tirarse a la piscina" y salir de la "zona de confort". Algunas clientas ya han seguido su consejo. "Hay una chica de Candás que viene aquí a tomar el café porque le gusta mucho que hablemos de este tema, es más, a raíz de nuestras charlas ella también se animó a montar su propio negocio", cuenta.

Actualmente, además de su propietaria, en el establecimiento trabajan Paula Capmany, "mi otro yo", señala Elguezábal , en labores de obrador; y una dependienta .

Exposición con sello femenino

Otra de las actividades puestas en marcha con motivo del 8M fue la exposición de libros que, desde ya hace 12 años, organiza por estas fechas "La Factoría de Sueños". Regentado por Belén Fernández. durante las últimas dos semanas en la estantería de la entrada del local, la más grande y llamativa, pudo observarse una selección de libros ilustrados para niños en los que, además de tener a mujeres como protagonistas, se educa en igualdad. Una muestra que, comenta, lleva ya muchos años teniendo una gran aceptación. "Gusta mucho, sobre todo a las madres", cuenta Fernández. "También vienen de los colegios para adquirir material para los ‘Espacios Violetas’ de sus bibliotecas", añade.

Hoy la exposición llegaba a su fin, dejando paso a título más enfocados a los padres, pues celebran su día el próximo 19 de marzo. A lo largo del año, son numerosas las temáticas que tienen su lugar especial en esta librería infantil, algo que celebran enormemente sus numerosos clientes. "Intentamos hacer una buena selección de los títulos y buscamos sobre todo llegar a un mayor número de gente", apunta Fernández.

"Power" femenino

Otra de las iniciativas puestas en marcha esta semana dentro del proyecto e iniciativa municipal #YoCreoEnOviedo" fue el "Entrenamiento Muyerada" que se realizó el pasado lunes 6 de marzo en Amalgama Centro Multidisciplinar. Una jornada que, en palabras de Aida Villamil, responsable del centro, "fue ua auténtica pasada, hubo una conexión brutal entre todas las participantes, y eso que muchas de ellas ni se conocían". Este entrenamiento consistió en una sesión de una hora y media de "Power", una de las actividades del espacio, que consiste en una combinación de ejercicios de fuerza e hipopresivos. En esta ocasión estaba abierta a todas las mujeres, usuarias o no de Amalgama, y fueron unas 20 las que se apuntaron. "Al final de la sesión, nos fuimos todas a comer una hamburguesa", indica Villamil, quien destaca asimismo que algunas de las participantes fueron tres chicas con diversidad funcional que suelen acudir al centro, el cual, además de actividades deportivas y yoga imparten inglés y refuerzo escolar, además de ofrecer asesoramiento nutricional.

Estas no han sido las únicas actividades puestas en marcha con motivo del 8M, pues el 2 de marzo en Green Republic se desarrolló un taller de dinámicas de igualdad y feminismo, y ayer, en el espacio coworking del talud de La Ería hubo una jornada titulada "La igualdad te impulsa", a cargo de Enlaza Consultoría de Género y Diversidad. También ayer, en Manduca Selección hubo una cata de quesos; el Centro Clínico Psicofunción celebró una sesión titulada "Con ‘M’ de Mujer y de Mímate"; y las cocineras de La Tabernilla, Casa Chema y Umami deleitaron a los presentes en el Hotel Silken Monumental con "Muyeres con remangu a 6 manes". Las actividades concluyen mañana, viernes 10, en Ars Vitality, donde, a las 19.30 horas, arrancará "Música y Palabras Solidarias".

#YoCreoEnOviedo y en sus negocios

Estas tres empresarias valoran de forma muy positiva las iniciativas que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de la ciudad dentro de su iniciativa #YoCreoEnOviedo, la cual cuenta con más de 200 negocios adheridos y busca principalmente impulsar y dinamizar la actividad del comercio local con dos líneas de trabajo principales. Por un lado, trabajar con ellos en su transformación digital y en conseguir, a través de las redes sociales, que los clientes se acerquen a los negocios de proximidad. Y por otro, poniendo en marcha diferentes acciones como las que se llevaron a cabo estos días -y la de mañana en Ars Vitality–; o las de los pasados San Valentín o Antroxu, así como la "Noche del comercio local", entre otras.

"Me parece un proyecto fabuloso, considero que todas estas iniciativas están muy bien, salimos todos beneficiados y por ello intento participar en todas las que puedo", comenta Lydia Elguezábal. "Creo que nos dan voz, y como empresaria, todo lo que sirva para poner en valor nuestro trabajo es bienvenido", añade, "además, creo que a los clientes estas cosas les gustan mucho".

De la misma opinión es Belén Fernández, aunque se muestra un poco más crítica en lo relativo a las formas, no al fondo. "La iniciativa es muy buena, está genial todo lo que hacen, pero creo que falla un poco en materia de comunicación y redes sociales. No tanto a la hora de proponerte participar en alguna actividad, sino más bien cuando toca ponerla en marcha, pues a veces hacen las cosas con poco margen de tiempo. Por ejemplo, en la campaña de mupis de Navidad, que me encantó, no pude participar porque me avisaron con poca antelación, y es ahí donde creo que deberían de pulirse un poco las cosas. Por lo demás, aplaudo enormemente esta labor municipal", afirma.

Por su parte, Aida Villamil, aunque no participa en todas las iniciativas de este programa municipal pues su centro no es un comercio propiamente dicho, también está encantada,. "Estoy muy contenta con todo lo que hacen desde el talud de La Ería, lo mueven todo muy bien", señala.