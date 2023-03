Fee Reega, todavía una infiltrada

En doce años afincada en Asturias, Fee Reega (Balingen, Selva Negra, Alemania, 1988) ha pasado de Rozaes a Rioseco, del litoral a la montaña, dejándose algunas formas de arrastrar las erres en el camino, menos folk y más electricidad, pero manteniendo en pie su condición artística de extranjera por más que ahora sea la madre de una niña asturiana con la que vuelve a paladear su idioma materno. La otra novedad es el nuevo disco, "Zoom", que presenta mañana en La Salvaje (22.00 horas, 12/15 euros) y en el que se muestra más por fuera que por dentro.

Si "Sonambulancia" había sido un viaje al mundo onírico personal, una exploración psicoanalítica, "Zoom" pretende la travesía contraria, la observación colectiva desde el punto de vista de "la infiltrada", una extraña que no juzga, solo mira y apunta. Todo ese mundo, que en lo musical crece además en otras texturas por las que habitualmente discurría su música, tiene una impronta de los tiempos de la pandemia, que en su casa también fueron los de la maternidad, pero con cierta salvedad.

Fee Reega empezó a componer las canciones de este trabajo poco tiempo después de aquel "Sonambulancia". "Barrio", por ejemplo, nace entre 2017 y 2018, y es un curioso ejercicio de distanciamiento por anticipación. Aquí no se cumple aquello de que el día más crudo del invierno es el mejor para escribir un poema sobre el verano. Fee compuso una canción donde habla de observar a los vecinos, de contar todo lo que hacen, las cosas malas y las no tan malas, sin querer juzgarlos y más de un año después de haberla dejado en los apuntes y las "demos" caseras, llegó el covid, el confinamiento y todo aquello adquirió una lectura totalmente nueva. Ayuda a esa otra "visión colectiva", en sus palabras, que la mitad de las canciones sí pertenezcan al tiempo del confinamiento, como la antinana "Canción para bebé", en la que juega a lamentarse con el paralelismo entre su reclusión por la maternidad y el cierre de los bares por el covid.

Quizá sea esa una de las pocas concesiones al tono confesional, la propia biografía, que se permite Fee Reega en este trabajo, donde trata, al revés, de ser como la vecina que miraba por la ventana, la que se asomaba a las pantallas de ordenador de los otros, en ese "zoom" a personajes y contextos y en ese otro, literal, de las reuniones telemáticas.

"Me he acabado dando cuenta de que a lo largo de los años, en mi trabajo, ya hacía eso de infiltrarme en determinados mundos", explica. "Era lo mismo que hacía en mis inicios en Berlín, cuando me iba a bares de gente mayor, gente alcohólica, bares que la gente de mi edad no frecuentaba, pero en los que me gustaba la autenticidad de lo que escuchaba. La poética de las conversaciones de la gente borracha alimentaba mi creatividad. En los pueblos en Asturias me pasa lo mismo. Pero yo soy la extranjera, yo lo escucho, pero no lo juzgo".

En el impulso creativo para acabar de juntar las canciones y la banda y dar forma al trabajo, que edita La Synthesis, también la maternidad jugó un papel importante, donde la Fee infiltrada dio paso a la que va a la contra. "Siempre soy rebelde contra las expectativas que vienen de fuera, y aunque no es algo de lo que esté orgullosa, con la maternidad pasó lo mismo. Todo el mundo me decía que iba a cambiar mi estilo de música, y yo tenía bastante claro que tenía los mismos inputs, y por eso lo de apurarme en hacer un disco. Quería demostrarme a mí misma que incluso en esa relación tan cambiada de la maternidad podía hacerlo. Así que grabé el disco y estuve a cargo del bebé, porque también tengo la convicción de que si no publicas rápido, se pierde el momento y las canciones no son tan auténticas. Cuando pasan demasiados años se pierden, quería grabarlas en el momento en que las canciones seguían vivas. Necesitaba tener nuevo disco y me empeñé bastante en hacerlo a pesar de que era difícil".

En lo musical, Fee está con su banda más o menos habitual: Javier Bejarano, Dani Donkeyboy, Dolfo Montes e Ibán Pérez, a los que se suma ya para el concierto de mañana Miguelo a la batería. De Dolfo Montes y de la complicidad musical generada a lo largo de los años surge también ese nuevo gusto cambiante que hay en el disco, donde se permiten coquetear con cierto decadentismo y sonidos retro, alimentados más en los sintetizadores que en los guitarrazos. Eso también le ha dado a Fee Reega el respiro de la guitarra y crecer como solista, tal y como le había pasado en "Captains". Así, crooner, tocando todo este nuevo repertorio y unas cuantas más de las habituales, se presentará mañana en Oviedo. La misma extranjera con un acento ligeramente cambiado.