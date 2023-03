Niño de Elche, cantaor y performer: "La experimentación está en el contexto, no en si hago más ruiditos con la voz"

Francisco Contreras (Elche, 1985) aterrizó ayer en el Campoamor para estrenar mañana a las ocho de la tarde (entrada libre previa reserva en entradas.oviedo.es) el espectáculo "Niño de Elche canta el cine mudo". Le acompañarán en el escenario dos joyas surrealistas restauradas, "La coquille et le Clergyman" de Dulac, con guion de Artaud, y "Un perro andaluz" de Buñuel.

–¿Con qué herramientas aborda este espectáculo ?

–No son herramientas tanto musicales como gestos, acciones performativas. Cuando se trata de surrealismo, como es el caso, es, sobre todo, un espacio, un mundo, un gesto teatral, más que una banda sonora. Si acepté el proyecto precisamente fue por eso. Los códigos en los que estoy abordan el surrealismo desde la improvisación, romper el ritmo... No es que sea un todo vale, pero sí es más liberado, aunque todo lo que hago estás más que argumentado, desde las lecturas de Buñuel y de Artaud.

–De hecho estará en un teatro.

–No estás en una sala de cine, y en esa tensión entre lo teatral y lo cinematográfico es donde vamos a jugar.

–¿Y a qué nuevos lugares ha llegado volviendo sobre Buñuel?

–Cuando SACO me propuso este proyecto, invité a Miguel Álvarez-Fernández, con el que ya había trabajado y que conoce mejor que yo a Buñuel y a Artaud. Con él me sumergí en las concepciones performativas a sabiendas que me podría acompañar en cualquier intuición que yo pudiera tener. Lógicamente hay está la violencia, lo militar, lo clerical, el sadomasoquismo y acciones que tienen más que ver con lo sonoro. El gesto es importante, pero todo sonido es gestual. Este tipo de arte te da la posibilidad de trabajar en uno y otro lado. En qué orden y en qué consonancia lo haremos es algo que hasta el mismo viernes no sabremos al cien por cien.

–A medio cocer, para mantener la tensión del directo.

–Y porque son propuestas ad hoc que ahora hay que probar por primera vez en el escenario. Además, mi forma de trabajar tiene que ver con eso, nunca tuve la pretensión de trabajar de otra forma y aquí está más que justificado.

–Para alguien como usted, trabajar desde la heterodoxia a Buñuel será casi un regalo.

–La cabra tira al monte, como se suele decir. Intento leer a lo que me enfrento con la radicalidad máxima a la que pueda llegar. Sería mucho más cómodo hacer electrónica ambient sentado en una mesa mientras la gente mira la pantalla, pero es menos honesto con aquello a lo que te invita la propuesta.

–¿Mantiene "Un perro andaluz" su capacidad para violentar al espectador?

–Teniendo en cuenta que mucha gente está acostumbrada al cine narrativo de temáticas de novela venezolana es muy perturbador. Es verdad que es un clásico. Pero como La Biblia. ¿Quién la ha leído? Por otra parte, hoy en día que todo suena, que todo tiene que estar dibujado por el sonido, el cine mudo es algo muy transgresor. Por eso me interesa también, como con Valdelomar, la idea de hackeo al espectador, poder suspender sus convicciones. Si vienen a ver "El perro andaluz" no sé si vale la pena. Aquí se trata de venir a ver la cantidad de estratos y fricciones que generamos. Quien venga pensando en que estamos para acompañar el visionado está muy equivocado y es mejor que no vengan, porque lo más probable es que dejen la butaca vacía a los quince minutos.

–¿Son buenos tiempos para la heterodoxia en tiempos de narrativas realistas y calmadas?

–Mi perspectiva no es del todo justa para analizar el estatus general. Es verdad que es ahí, donde señalas, donde está la tendencia, pero siempre hay espacios como SACO en que de repente la heterodoxia encuentra su hueco y su repercusión a baja escala. Y esta evangelización de ampliación de la escucha y de visión del cine como elemento emancipatorio es lo que tiene que ver con mi práctica artística. Este es un espectáculo experimental, pero no solo por el ruidismo, hablo de experimentación sociológica y política. La cuestión no es si Paco hace más ruiditos con la voz o si publica fotos más provocativas. La experimentación siempre está fuera del escenario, en lo contextual, en el Campoamor, en una programación de una ciudad como Oviedo, en textos que nos interpelan y que pondremos encima del escenario.

–Pero también ha llegado en ocasiones al gran público.

–Solo con las colaboraciones. Desde que tengo 18 años aún no he aprendido las herramientas para llegar al gran público. Empecé con el flamenco y como cantautor que musicalizaba poemas. Desde entonces no sé si he perdido las herramientas o nunca las llegué a tener.

–¿Y qué le dan esas colaboraciones?

–Retorno mediático, público que no te iba a conocer de otra forma. Hay culturetas que me han conocido por Tangana, y no porque fueran poco culturetas, sino porque no eran tan de mi tendencia. Y a tener experiencias maravillosas. Siempre es muy especial y musicalmente me aporta mucho.

–¿Funciona como un caballo de Troya?

–Siempre es así, y no es tan extraño. Además, espiritualmente lo veo todo bastante cercano. Es lo que pasa en cuento lo haces, en cuanto colaboras. Porque yo soy del "sí" antes que del "no", como mi amigo Andoni Luis Aduriz. Dentro de la izquierda, ahora mismo, lo más revolucionario es el "sí". Y siempre te sorprendes. Lo importante es hacerlo con crítica y siendo honesto.