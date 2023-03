Luis Pacho, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Oviedo: "Nuestro partido no puede hacer un apoyo a ciegas del convenio de La Vega"

Luis Pacho (Oviedo, 1975) vuelve al escenario de hace ocho años, cuando encabezó la lista de Ciudadanos en las municipales. Ahora lo hace en otro contexto, tras cuatro años en el gobierno de coalición con el PP, donde ha sido concejal de edificios y patrimonio y habiendo dado un paso al frente en medio de una profunda crisis de su partido y con la amenaza de la salida de buena parte de sus compañeros a las filas populares.

–Dio un paso al frente hace unas semanas y ahora ha sido confirmado de candidato. ¿Contento?

–Di un paso al frente como declaración de puesta a disposición del partido, pero no me estaba postulando como candidato en ese momento. Para cierta gente es complicado, pero en ese momento lo que quería era tranquilizar a las bases y decirles que Ciudadanos tendría lista en Oviedo. Respondía de esa forma a una invitación explícita del Alcalde a que nuestro portavoz transfugue al PP. Ante la ambigüedad de Nacho Cuesta, la tranquilidad viene dada por que haya una persona que diga que está dispuesta a encabezar una lista.

–¿Cree que hay alguna forma correcta de que Nacho Cuesta se integre en el PP?

–No se puede ser tránsfuga de forma correcta. O sí, pero tienes que dejar el partido, dejar tu acta y aparecer, luego, en las listas del PP.

–Aunque es un transfuguismo desde una coalición de gobierno.

–El transfuguismo es transfuguismo, y es una deslealtad tremenda echar la caña el portavoz del partido con el que gobiernas. No creo que Canteli lo haga con maldad, pero lo hace como si fuera normal.

–En todo caso, ahora es usted el candidato.

–Sí, satisfecho de haber visto que la afiliación está de tu lado, que es el lado del partido. Detecto en las personas, que no son pocas, unas 90 en Oviedo, que hay capacidad para hacer unas listas y se ha despertado una nueva ilusión. Eso me motiva mucho. Es cierto que llegué a pensar en dejar la política, pero me negaba a que Ciudadanos muriera por incomparecencia.

–¿Qué queda del Luis Pacho candidato de 2015?

–Entonces era una persona que venía de la vida civil. Después de ocho años, cuatro en la oposición y cuatro en el gobierno, me conozco el municipio de pe a pa. Conozco Perlín, Siones, Faro. Me presento con un conocimiento de la realidad de Oviedo y de cómo afrontar sus necesidades.

–Está todavía gobernando con el PP. ¿Algún problema?

–Por mi parte, ninguno. Nosotros tenemos que ser leales desde la gestión y pedírselo a nuestros socios. Pero desde el punto de vista ideológico hay cuestiones divergentes. En mis competencias no miro de qué partido es el concejal que viene a mi área con un problema. Pero Ciudadanos no puede ser un siervo del PP, tiene otro tipo de planteamientos.

–Pero no se han hecho visibles en este mandato.

–No se han hecho visibles, y desde esa diferencia planteo mi campaña. Es hora de que Ciudadanos exprese qué modelo de ciudad quiere. Es verdad que sí he estado en el gobierno, pero no he sido líder del grupo municipal. A lo mejor hubiera hecho las cosas de otra manera. Por otra parte, tenemos un acuerdo y somos un partido fiable, cumplimos el pacto de gobierno, como se vio con el Asturcón.

–¿Incluye ese pacto de gobierno votar a favor del convenio de La Vega?

–El pacto no incluye apoyar cualquier convenio de La Vega. Es algo que se ha llevado desde Urbanismo y del que no se ha informado a otras áreas. No podemos hacer un apoyo a ciegas de ese convenio. Ciudadanos siempre defendió, como en el Cristo, limitar los usos especulativos. Nunca entendí por qué a la Coruña Defensa le da gratis sus naves y aquí quieren sacar tajada. Sé que son negociadores duros, pero no se puede perder el partido de la negociación por 12-1. Parece que la firma se ha convertido en un fin en sí mismo, antes que el desarrollo de la fábrica.

–¿Cuál es el modelo de ciudad que propone?

–Oviedo no necesita un plan a cuatro años, sino a 25, como mínimo. Hay que mirar cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Oviedo es una ciudad de servicios y me gustaría que fuese una ciudad de oportunidad donde pudieran venir empresas de alto valor añadido, a la Vega, por ejemplo, trabajadores muy cualificados. Eso crearía una ciudad más fuerte. No podemos fiarlo todo a que venga el turismo, pese a su importancia. También es importante la Cultura, donde se ha hecho un gran trabajo en este mandato, abriendo espectadores y oferta cultural.

–¿Qué modelo han estado desarrollando en el gobierno de coalición?

–El Ayuntamiento tiene un problema, que es una herramienta que no está afilada, y por eso no tiene capacidad para hacer muchas de las cosas que se plantean. Por ejemplo, yo, en Edificios y Patrimonio, tengo solo el 25% del personal, y estuve dos años sin aparejador. Haces milagros para salvar el día a día, pero cómo vas a desarrollar proyectos. Por eso lo primero es poner el Ayuntamiento en condiciones.

–¿Cómo afronta ese contexto de partido muy debilitado en lo nacional?

–Ciudadanos ha cometido errores y se le han cobrado muy caros. Hay que repensar la marca pero con orgullo. Somos los liberales reales de todo el espectro político, somos gente comprometida con el partido y con la ciudadanía, no somos paracaidistas ni estrellas mediáticas. Somo gente que se quedó a las duras y está sujetando el pabellón de una marca en la que cree. Respecto a la influencia nacional, las municipales son otra cosa.

–Si fueran determinantes para formar gobierno. ¿Cuál será su opción?

–Lo que siempre dijo Rivera es que no se trata de a quién apoyas, sino para qué. No éramos un partido bisagra y si entramos en un gobierno de coalición había que marcar la diferencia. ¿Sabe que sucedió? Tenemos una encuesta que nos dice que una gran mayoría de la gente que nos votó admite que no sabe que Ciudadanos está en el gobierno de Oviedo. Por eso es importante marcar la diferencia, como creo que lo hemos hecho en Cultura.

–¿No aclara sus preferencias?

–No sé por qué Ciudadanos tendría que entrar en un gobierno. También se pueden alcanzar acuerdos puntuales. Sé que gusta mucho tener una concejalía para ti, pero quizá nos hubiera ido mejor de no haber entrado en el gobierno. Lo que queremos es ser un partido llave para mejorar la vida de los ovetenses.

–¿Quién le acompañará en la lista?

–Una de las personas con las que voy a contar es con Alfonso Pereira. Ha trabajado muy bien la zona rural, es un señor muy querido en La Corredoria y se ha comportado con lealtad de roca. Con él iremos formando el equipo.