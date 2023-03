Oviedo honra al "profesor total" que fue la primera víctima del covid en Asturias

"Fue un profesor total. Cada palabra suya era una lección de vida". La joven Sonia Menéndez Rodríguez ejerce como profesora del ciclo de grado superior de Diseño en Fabricación Mecánica que se imparte en el Colegio Fundación Masaveu, de Oviedo. Se refiere al que fuera profesor suyo y, más tarde, compañero de claustro, Avelino Uña Gutiérrez, primer fallecido por covid-19 en Asturias. Hoy sábado se cumplen tres años. Y, desde ayer, el profesor Uña da nombre a una de las calles que delimita la Fundación Masaveu y por la que transitó miles de veces, bien para ir y volver, bien para pasear por el Parque de Invierno (recorrido corto, por semana) o para salir hacia la Senda de Fuso (recorrido largo, de fin de semana).

"Avelino Uña se merecía este reconocimiento y ahí lo tiene ya de por vida", destacó el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, momentos después de descubrir la cortinilla que velaba la nueva placa: "Calle Avelino Uña Gutiérrez, educador salesiano". "Estoy satisfecho de haber hecho realidad un sentimiento general de quienes le conocieron. Y queremos que sea un recordatorio para que no haya más pandemias y tengamos salud", agregó Canteli.

Asistieron al acto numerosos alumnos, antiguos y actuales, del centro educativo. También vecinos de la zona y amigos del colegio salesiano. La Fundación Masaveu estuvo representada por José Antonio Muñiz y José Luis Sáenz de Santa María.

Zamorano de origen, Avelino Uña ejerció en el colegio Virgen del Buen Suceso (La Robla, León) y más tarde en Oviedo. Falleció con 68 años. "Que se le hiciera un reconocimiento público era un clamor de las personas que conocimos a Avelino. Era salesiano y dedicó toda su vida a la educación. Fue jefe de estudios desde 1978 hasta 2020, o sea, 42 años, mucha tela en un puesto que quema tanto", destacó Belarmino Posada, director del colegio y de la comunidad de salesianos. Posada realizó una somera descripción de la figura del docente homenajeado: "Era serio, muy exigente consigo mismo y con los demás, porque le gustaba el trabajo bien hecho. Muy cercano, muy querido y con un sentido del humor extraordinario. Merengue del Real Madrid. Seguía muy de cerca la trayectoria de los chicos, estaba en contacto con las empresas en las que hacían prácticas, era un organizador nato. Han pasado tres años y aún se le recuerda en casi todas las reuniones de profesores".

Su alumna y ahora profesora Sonia Menéndez recuerda muchas de sus frases míticas y se las transmite a sus alumnos: "La vida no perdona", "las normas están ahí para cumplirlas, te gusten o no te gusten", evoca con emoción. Y concluye: "Era el alma del colegio". Otro joven profesor del Colegio Fundación Masaveu, Jesús Valín García, del departamento de Mecánica, evocaba al antiguo jefe de estudios: "Fue mi tutor en segundo curso. Excepcional. Solo tengo buenas palabras para él. Me dio la oportunidad de trabajar en este colegio".

Tras el protocolo de la calle, en el interior del centro educativo se descubrió un cartelón con el nombre y la fotografía de Avelino Uña que da nombre a un aulario. Amílcar Menéndez Riesgo, de Cangas del Narcea, antiguo alumno de Uña y ahora propietario de una empresa que opera en varios países, señalaba: "Es un profesor al que siempre tuve en mucha estima, me transmitió muchas cosas y no solo de mecanizado. Te hacía crecer. Le echo de menos". También Amílcar Menéndez recuerda mensajes del docente homenajeado: "Era exigente, se centraba en lo que hay que hacer y ya estaba. Al mismo tiempo, cercano. Ante las excusas de por qué no habías hecho algo, decía: ‘Aquí no valen los ‘esques’; cuando vayamos a una empresa, no hay ‘esques’ que valgan".