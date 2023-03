Venezolanas en Asturias: "Aunque hablamos la misma lengua, no nos entendemos"

Tres mujeres venezolanas hoy residentes en Asturias, Marielena Longart, Olga Crespo y Beatriz Mayz, ofrecieron ayer su testimonio como migrantes en un acto enmarcado dentro de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer y en colaboración con la Asociación Venezolana Asturiana de Oviedo (AVAO). Longart, Crespo y Mayz ofrecieron un relato de adaptación, sufrimiento, solidaridad y reconocimiento que se enmarca también dentro del proyecto "mujeres de la diáspora" encabezado por Mireia Menes.

Ella y Tita de Moncada, presidenta y secretaria de AVAO, introdujeron los tres relatos. El primero, el de Marielena Longart, lo tuvo que leer su marido, Daniel Hugo, por motivos de enfermedad. Longart, cantante, contó cómo su pasión musical la acompañó desde pequeña y cómo no la abandonó cuando tuvo que dejar Venezuela y venirse a Asturias. Esa situación, había explicado antes Menes, afecta a siete millones de personas, más de la mitad mujeres, y casi 2.000 solo en Asturias.

A su llegada la región, Longart limpió escaleras "mientras repasaba el cuarto movimiento de la Novena sinfonía de Beethoven", contaba en la radio historias sobre el mundo sinfónico que había compartido por la mañana con sus compañeras camareras, volvía de ensayar en el coro repasando el repertorio de música mexicana que iba a cantar el fin de semana en el hotel donde esa misma semana había estado limpiando. Así llegó, terminó su texto, con su marido visiblemente emocionado, a ser, hoy, "Marielena Longart, cantante".

La historia de Olga Crespo también fue la de una reinvención. Distinta. Enfermera, profesora universitaria en Venezuela, aprovechó contar con un padre asturiano para solicitar la nacionalidad y llegar a España con sus hijos. "Lo que me hizo clic", contó ayer, "durante las famosas guarimbas, cuando no salíamos de casa por temor a recibir un tiro, fue cuando mi hijo de 18 años me dijo ‘mamá estoy perdiendo mi juventud y no sé qué hacer’". "En una maleta de 23 kilos", resumió, "metí 52 años de experiencia y un corazón que parecía un océano de expectativas". La llegada no fue fácil ("no conoces a nadie, no tienes a nadie a quién saludar") y cuando al hilo de una depresión su médico de cabecera le mandó que fuera a la asociación de amas de casa se le abrió un mundo y dejó aparcados sus prejuicios. Allí encontró amigas y rehízo la vida. Después, tras cuatro años luchando, vio homologado su título y volvió a trabajar como enfermera.

Beatriz Mayz, inmigrante desde hace cinco años, explicó cómo llegó a ser "una en el todo", un camino de conocimiento al que llegó gracias al yoga. "Tenía que descubrir mi rol aquí, y el primero fue ser un soporte familiar, una especie de facilitadora". El segundo paso fue llegar a la "Casa del yoga" y encontrar allí el espacio que necesitaba. Conoció a más personas y llegó a la Biblioteca del Fontán y los talleres de lectura. "Fue maravilloso descubrir que una ciudad se preocupa de que sus ciudadanos tengan actividades en que puedan ocupar su tiempo libre, y de alta calidad". Así empezaron también sus relatos en los que en Oviedo siempre "llueve, llueve y llueve".

Las tres llegaron a la conclusión conjunta de que han logrado, con los años, con ayuda, superar esa primera sensación en la que, "aunque hablamos la misma lengua, no nos entendemos".