"Quiero que la gente salga discutiendo cómo debe ser un concierto de clásica"

Alice Sara Ott (Munich 1988) es una de las más destacadas pianistas de la escena actual. A pesar de su juventud, tiene una sólida carrera en la que no ha parado de innovar, llevándola a proyectos tan interesantes como su último álbum, en el que colabora con un arquitecto. Actúa esta tarde junto a Oviedo Filarmonía bajo la batuta de Shiyeon Sung, en el Auditorio (20.00 horas), como parte de las Jornadas para Piano Luis G. Iberni.

–En su último trabajo, "Echoes of life", grabó los 24 preludios de Chopin. ¿Por qué era importante grabar esta pieza?

–Siempre me gustaron los 24 preludios de Chopin, porque creo que lo muestran como compositor desde todos los ángulos posibles. Es posiblemente una de sus obras más versátiles. Así que siempre me ha intrigado y fascinado este ciclo de preludios. Pienso mucho en lo que significa ser un músico clásico en la época en la que vivimos y cuál es nuestra responsabilidad de llevar esta música del pasado a una audiencia que vive ahora. Por ello, mientras pensaba en cómo podría presentarlo de una manera muy personal, decidí combinar los preludios con siete obras contemporáneas que coloqué entre los preludios, y todo se toca junto. Esto me recuerda a cómo escuchamos música en la actualidad, con todas estas listas de reproducción donde hay diferentes piezas de diferentes compositores, diferentes artistas, diferentes géneros.

–En 2019 anunció que le habían diagnosticado Esclerosis Múltiple y pensó que era importante visibilizar la enfermedad y educar a otros sobre ella. ¿Jugó esto un papel en el álbum?

–No juega un papel importante. Eso sí, una de las piezas de Arvo Pärt la conecto con ese momento de mi vida cuando recibí el diagnóstico, por lo que juega un papel pequeño, pero no grabé este álbum para hablar sobre mi diagnóstico. Era solo otra parte de todo eso, porque es parte de mi vida. Hice público mi diagnóstico porque quería protegerme a mí y a mi familia de las especulaciones. Este diagnóstico y esta condición están muy mal entendidos, y creo que la imagen que tenemos está muy desactualizada. También lo estaba mi percepción cuando me diagnosticaron, pero solo compartiendo este tipo de cosas y compartiendo información al respecto aprendemos sobre ello y podemos educarnos a nosotros mismos. Yo tuve dos episodios en mi vida, y fue entonces cuando recibí el diagnóstico. Desde entonces no tengo síntomas, no tengo episodios, así que, toquemos madera, estoy realmente estable. Desde entonces, en mi vida diaria, no pienso en ello. Pero también debo admitir que no siempre es fácil para mí hablar de esto, especialmente con los medios, porque tan pronto como lo digo una vez en una entrevista, siempre sale en los titulares. Entonces me siento muy reducida porque yo no soy la "pianista con esclerosis múltiple", pero, aun así, me llamaban la "pianista con esclerosis múltiple". Siempre es el tema más importante en una entrevista, pero es solo una pequeña parte de mi vida y hago muchas otras cosas más que solo lidiar con este diagnóstico.

–Además de una renombrada pianista, es ilustradora y diseñadora. Cuéntenos más sobre la importancia que tiene para usted que las artes se unan.

–Siempre me ha fascinado todo tipo de arte. Adoro cuando el diseño se combina con la practicidad, y la arquitectura es algo que siempre he admirado mucho. Entonces, cuando me presentaron a Hakan Demirel, el arquitecto con el que trabajé para los espectáculos de luces de "Echoes of life", no sabíamos en absoluto cómo sería posible una colaboración. En la música, y especialmente en los conciertos en vivo, se vive en el momento, se nace en el momento y se tiene que ser flexible con el momento. Nos arriesgamos y tratamos de crear algo, y creo que el resultado no siempre es necesariamente para todos los gustos, porque es algo muy subjetivo. Oír música y tener un elemento visual no gusta a todo el mundo, pero el simple hecho de que la gente se vaya del auditorio discutiendo sobre cómo debe ser un concierto de música clásica y cuáles son sus expectativas es increíble. Estoy muy orgullosa de ello.

–En Oviedo le escucharemos tocar el Concierto para piano en sol mayor de Maurice Ravel. ¿Puede contarnos un poco sobre lo que vamos a escuchar?

–Este es uno de mis conciertos favoritos de Ravel. Es para ambas manos, porque ha escrito otro concierto solo para la mano izquierda y lo toqué hace un par de semanas. Esta vez tocaré con las dos, y es uno de los conciertos más bellos. Muestra tantos tipos diferentes de música en el primer movimiento, es casi como un circo. Hay elementos acrobáticos en la orquesta y también en la parte del piano. Hay mucha interacción entre los instrumentos de viento madera, la sección de metales y el piano. Los vientos juegan un papel muy importante en este concierto. Es divertido tocarlo, es divertido escucharlo. Siempre me divierto mucho en el escenario, así que estoy deseando que llegue.