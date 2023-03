Víctor Luque, el último aplauso: así fue el emotivo funeral por el músico ovetense

Después del podéis ir en paz, una voz, entre los bancos, gritó: "¡Un último aplauso!". Y los familiares y amigos que este sábado acudieron a dar el último adiós al célebre guitarrista Víctor Luque en el funeral celebrado en la iglesia del Corazón de María, regalaron la última ovación al músico, encarnado en su guitarra, depositada junto a la urna con sus cenizas, frente al altar.

En el funeral no solo hubo aplausos. También hubo música y una celebración de su singular e irrenunciable vitalismo. El párroco Miguel Ángel Niño había glosado antes las principales coordenadas por donde transcurrió la vida del músico, fallecido el martes a los 84 años en su casa de Borines. Contó cómo la música le abrió todas las puertas y le permitió viajar por el mundo, su especial predilección por el jazz, su afán perfeccionista a la hora de sentarse con el instrumento y su último momento de gloria cuando, el año pasado, se le concedió un premio "Amas" honorífico en el teatro Filarmónica.

Luque, explicó el párroco, "no pudo seguir tocando hasta los noventa años como había deseado, pero vivió una vida plena hasta el final". "Mira que es difícil dar con el tono", resumió Niño, "pero en su conjunto hizo una sinfonía, no sólo aprendió a tocar la vida, sino que compuso una obra maestra siguiendo su propio impulso".

Sobre la persona alegre que buscó siempre nuevas amistades y dejó huella por todas partes dieron testimonio algunos de sus amigos de siempre. En el coro, junto a la agrupación coral parroquial que acompañó el funeral, también volvieron a juntarse algunos de los amigos con los que Víctor Luque empezó. Allí estaban Beni Miyares y Armando Astudillo de "Mate", Roberto Vigil de "Los Chunchos" y Javier el Chileno. Tocaron al final, unas notas del clásico "Stairway to heaven", una de las introducciones para guitarra más conocidas de la música popular contemporánea, y lo enlazaron con una vidala argentina, "Subo, subo", una letra encaminada también a la partida hacia "los cerros altos".

Hubo también palabras de su familia y de los más próximos. Tamara Samartino, su pareja durante estos últimos años, años duros pero gozosos, explicó, habló de las "conversaciones interminables al atardecer", del hombre que en las visitas a Oviedo no podía dejar de evocar las excursiones con su tío a la Sierra del Aramo ni sumergirse en una máquina del tiempo cada vez que entraba al Montoto a pedir una empanadilla y un vaso de vino. "Con él aprendí la importancia de los silencios y el placer por aprender", resumió. Lo describió como alguien "sensible, aunque también gruñón y testarudo, porque todos tenemos una ventana que da al norte" y destacó "la forma en la que afrontó su último viaje". "Acercarse a la muerte no era trauma para él, de hecho era una de sus conversaciones preferidas, y me atrevería a decir que lo veía como algo exótico, como lo último que le quedaba por conocer".

"Víctor amaba el cine, la música, la literatura, y gozó de la libertad para hacer en cada momento lo que le apetecía", concluyó antes de recitar, como le hubiera gustado a Luque, algunos versos de las coplas de Jorge Manrique y otros del Eclesiastés, aquellos que hablan del mandato divino de gozar de la vida. Carlos Luque Cabal, primo carnal del guitarrista, tuvo la última palabra para agradecer en nombre de los hijos de Víctor Luque y toda la familia el apoyo recibido y para exponer, brevemente, cómo a través de su arte el guitarrista expresó, de alguna forma, su sentimiento religioso.