Puerto reclama al Adif que retire las vías que no se usan en la estación de Fuso

La explicación dada por el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para justificar la supresión del paso peatonal sobre las vías del tren junto a la estación de Fuso de la Reina no convence a los vecinos. "Hay que atender a las necesidades del pueblo y la situación ha empeorado con la actuación ejecutada", aseguró ayer la presidenta de la Asociación de Vecinos Ribera de Abajo-Puerto, Silvia Rodríguez Alonso. Los residentes en la zona siguen pidiendo "que se reponga el acceso eliminado".

El gestor ferroviario apela a la "normativa" para justificar la supresión del paso peatonal, incluido en un plan puesto en marcha en 2019 que afecta a los pasos entre andenes "en aquellas estaciones y apeaderos de uso exclusivo para la actividad ferroviaria". En Fuso de la Reina no hay servicio de transporte de viajeros y la circulación de trenes se limita a las unidades de la línea Trubia-Collanzo que necesitan mantenimiento o sufren averías y que son llevadas a los talleres centrales de El Berrón, en Siero. Pero, dado que solo se utiliza una de las vías, de vez en cuando los vecinos reclaman al Adif "que retire el resto" del entorno de la estación, que son tres en total.

"Debería retirarlas y entonces podríamos ensanchar la carretera, en la que no se cruzan dos coches", explica Silvia Rodríguez sobre el acceso hasta la estación. "No necesitamos las vías muertas y esperamos que el Adif las quite", añade. Los vecinos de Puerto denuncian que "no se puede hacer nada para mejorar el núcleo porque el Adif no da permiso y encima ahora nos quitaron el paso peatonal".

"Ahora hay menos seguridad en la zona que antes", subraya la presidenta de la Asociación de Vecinos Ribera de Abajo-Puerto. Aunque no haya transporte de viajeros, por lo que los usuarios de los trenes no tienen que cruzar las vías, sí había tránsito de vecinos, ya que ese paso peatonal comunicaba dos zonas de Fuso y era usado además por senderistas que realizan la Ruta de la Salamandra.

Los vecinos, que se concentraron recientemente para protestar por la supresión del paso, se quejan de que la retirada de las planchas de hormigón entre las vías se realizó por la noche y sin previo aviso. La supresión del paso peatonal hace que el recorrido hasta la parada del autobús que conecta Puerto con Montecerrao, que era de 150 metros, se haya multiplicado por cinco.