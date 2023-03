"Para interpretar a Mozart hay que ser lo más lírico y operístico posible"

El Pianista francés David Fray (1981) lleva a Oviedo por primera vez para actuar con la Orquesta de Cámara de París y la directora Nil Venditti, en el Auditorio Príncipe Felipe, este lunes, a las 20.00 horas. El concierto, enmarcado en las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" que organiza la Fundación Municipal de Cultura (FMC) con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA, será especialmente emotivo, ya que está dedicado a Lars Vogt, director musical de la orquesta que falleció prematuramente el pasado septiembre.

–¿Cómo era su relación con la música cuando era niño? ¿Nació en una familia musical?

–Crecí en una familia amante de la música. Mis padres no eran músicos profesionales ni nada así, pero realmente amaban la música y estuve rodeado de música toda mi infancia. Decidieron que mi hermano mayor y yo debíamos tener una educación musical, y así comenzó todo.

–Empezó a tocar el piano con solo cuatro años. ¿Cómo llegó este instrument a su vida?

–Realmente no escogí tocar el piano. Fue la elección de mis padres. Teníamos un piano en casa, así que decidieron que mi hermano y yo íbamos a tocar el piano. Así que no fue mi elección, pero al final creo que fue muy buena elección y nunca me arrepentí.

–Su nombre está muy ligado a Bach, uno de los músicos más reconocidos de todos los tiempos. ¿Cómo se acerca uno a una música tan famosa?

–Siempre he admirado profundamente la música de Bach, pero casi no lo toqué hasta los 20 o incluso 23 años porque me resultaba demasiado difícil. En ese momento decidí que, aunque fuera complicado, quería dedicar al menos una parte de mi actividad a este compositor. De hecho, creo que me convertí en músico debido a su "Pasión": tenía el CD en casa y creo fue decisivo en mi vocación como músico. Bach fue quizás una de las principales razones por las que me convertí en músico. A pesar de todo, me llevó un tiempo acercarme a él. No estar cómodo, porque no estoy seguro de poder decir que estoy cómodo con su música todavía, pero al menos encontrar una solución que me convenciera lo bastante como para interpretarlo. Obviamente, lograr un buen Bach es difícil, pero también es muy difícil por el hecho de que tocamos un instrumento que básicamente no encaja con la música de Bach. Fue cuando tuve que grabar la cuarta "Partita" cuando era estudiante de posgrado en el conservatorio cuando profundicé y me interesé en ver cómo era tocar esta música en un piano moderno y luego nunca paré. Es un proceso muy largo y es un proceso que nunca termina, porque cada vez que toco Bach de nuevo todos estos problemas y todas estas problemáticas y las decisiones que debes tomar aparecen de nuevo. Pero necesito esta música, así que decidí tocarla a pesar de todas las dificultades.

–En Oviedo le escucharemos tocar el Concierto para piano n.º 9 de Mozart. ¿Cómo es?

–Esta pieza quizás se considere la primera obra maestra jamás escrita por Mozart, a pesar de que era bastante joven cuando la compuso: tenía como 21 años. Es un milagro que un compositor tan joven pudiera componer este tipo de concierto. También es muy innovador en términos de construcción con muchas cadencias, especialmente en el final. Es una pieza compleja y también tiene quizás uno de los movimientos lentos más hermosos jamás escritos por Mozart. Es extremadamente rico y es una muy buena prueba de su dominio de la composición incluso a esta edad tan temprana. La principal preocupación de Mozart era la voz humana, por eso compuso tantas óperas. Creo que todas las piezas para piano que escribió están conectadas e inspiradas por este mundo de la ópera. Todos los diferentes sentimientos y la caracterización de las escenas, todo viene de ahí. Realmente no veo una diferencia entre las piezas que escribió, incluso cuando componía para diferentes instrumentos. Al final él era principalmente compositor de ópera. Yo diría que la principal cualidad de un intérprete de Mozart es ser lo más lírico y operístico posible, para darle siempre carácter a lo que toca. Además, es importante tocar de la manera más simple posible. Incluso si es música muy difícil, tiene que sonar extremadamente simple y como algo que conoces y dominas perfectamente.

–Toca con la orquesta de cámara de París bajo la dirección de Nil Venditti, ¿cómo es trabajar con ellos?

–Es una experiencia muy bonita obviamente, pero este concierto debería haberlo hecho mi estimado colega Lars Vogt. Era el director musical de la Orquesta y lamentablemente falleció hace seis meses. Es una circunstancia muy triste, pero estoy muy contento de poder hacerlo de todos modos. Me gusta mucho tocar con orquestas de cámara porque hay una gran flexibilidad, algo que no se encuentra fácilmente con una orquesta sinfónica. Estoy deseando tocar en España.

–Este concierto es en memoria de Lars Vogt. Solo por eso es particularmente especial.

–Lo conocí por primera vez hace como un año, porque reemplacé a un colega en un concierto en el que se tocaban piezas de Bach. Descubrí a un músico maravilloso, pero también a un ser humano maravilloso. Fue muy triste para mí que falleciera. Me habría encantado volver a encontrarme con él y hacer música juntos. Pero el destino decidió lo contrario. Fue un gran shock especialmente para la orquesta, quienes perdieron a este director musical al que amaban profundamente. Creo que todo el mundo tiene Last Vogt en mente durante esta gira.