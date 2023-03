La mirada de Alcaine destripa el Bellas Artes

El descubrimiento del óleo fue algo parecido a la aparición de la fotografía y el cine digital, el Greco funcionaba como un director de casting, el corta y pega comenzó en el siglo XV con el uso de la cámara oscura y Sorolla pudo haber sacado su inspiración de las fotografías de su suegro. Esas, entre otras pistas, fueron las acotaciones técnicas, precisas y en ocasiones desmitificadoras que el director de fotografía José Luis Alcaine –una autoridad que ha trabajado al lado de Trueba, Erice, Almodóvar o Aranda– ofreció ayer en su recorrido por el Museo de Bellas Artes de Oviedo, dentro de la actividad clásica que la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO) plantea todos los años en su ciclo.

Para Alcaine no es nada nuevo mirar con el ojo experto las obras de arte de los museos. Ya lo hizo con el "Guernica" de Picasso en 2011 cuando identificó una serie de coincidencias entre el cuadro y la película "Adiós a las armas", y hace dos años en su lectura del Bosco a la luz del teatro de los milagros y misterios, una conferencia que el director del Museo, Alfonso Palacio, le invitó a repetir en Oviedo.

Pero ayer se trataba de otra cosa. Un paseo con una veintena larga de aficionados que lograron hacerse con una de las pocas invitaciones y una advertencia. "Yo estoy aprendiendo todavía", explicó Alcaine, quien aseguró que incluso con la última de Almodóvar se ha replanteado todo lo que hacía hasta ahora. Con la pintura hace algo parecido. Lanza hipótesis, investiga y parece que su curiosidad y su conocimiento es infinito.

La pintura y el cine, comenzó, se dedican a contar historias y quizá fuera la primera forma de hacerlo, en Altamira, de forma que la fascinación de las nuevas generaciones con la imagen, bromeó, nada tiene de novedad. Los paralelismos entre el tercer y el séptimo arte le llevaron también a equiparar el paso del fresco al óleo al del rollo analógico a la imagen digital.

Ya puestos en marcha, la primera parada fue ante el Retablo de Santa Marina (año 1500), donde Alcaine, además de bromear con el cine gore y las escenas de terror para aterrorizar a la gente con el infierno, explicó que esas cabezas que empiezan a ser realistas y parecen de corta y pega son el resultado de la introducción de un sistema de cámara oscura que "cambió la forma en que se pintaban los retratos". Este mecanismo para proyectar rostros y calcarlos, aseguró, fue una técnica que los propios pintores mantuvieron en secreto.

"Camino del calvario", de Juan Correa, le permitió exponer cómo algunos cuadros, donde surgen muchos personajes, son muchísimos planos. "El espectador es como el director, pasea mirada y decide donde mirar, puede hacer un primer plano, otro más amplio un corte a una mano, otro a la multitud...". Comparó la pintura del Veronés con los difusores de las películas románticas y llegó al apostolado del Greco, del que celebró las manos y las caras "haciendo cosas" y la idea del casting de personajes como Fellini lo hacía en su época.

El barroco le llevó a la luz, la de Caravaggio, del que se dice que su iluminación inspiró la del cine, aunque Alcaine rebaja ese peso, y la de los ejemplos del museo, Zurbarán o Murillo, todos ellos "enormemente cinematográficos".

El retrato de Carlos II a los diez años de Juan Carreño de Miranda le permitió compartir su asombro por el realismo de los Austrias y Borbones. "Podían ser feos, aquí parece que cayó en las garras del vampiro, y es que ellos no tenían ningún problema en salir como eran, pensaban en la realidad por encima de todo, no les importaba el ‘efecto beauty’ de ahora, que te queda maravillosa la cara". Con Goya (él tiene cinco) no habló del retrato de Jovellanos pero sí de que los fusilamientos son "el primer cuadro de la historia de la pintura en que hay movimiento". Con Sorolla, de su posible inspiración en las fotos de su suegro, reputado nombre de la fotografía española del que "misteriosamente" no se conserva nada y terminó con Miró y Dalí, dos genios que están a pocos metros en el museo, con dos cuadros de fechas similares, amigos que cuando pintaron esas obras llevaban 40 años sin hablarse y en las que, curiosamente, aparecen, en una y otra, un mismo recurso: una mano manchada de pintura estampada en el lienzo.

A Alcaine el apasiona su oficio y en su despedida dejó un consejo de hombre sabio: "Ahora que vamos a vivir muchos años, hay que escoger bien el oficio, porque vivir tanto sin pasiones sí que sería la muerte".