La sede de Taxus en Montecerrao tendrá una cubierta vegetal y aprovechará la lluvia

La nueva casa de la consultora medioambiental ovetense Taxus tendrá una cubierta vegetal que permitirá crear un "nuevo ecosistema" en el que, por ejemplo, podrán anidar los pájaros o encontrar acomodo los insectos. Eso, asegura el fundador de la compañía Javier Granero Castro, tardará un tiempo en desarrollarse porque esa capa vegetal tiene que ir generándose por medios naturales. Lo que no tardará tanto será la mudanza de los 85 trabajadores que tiene la compañía hacia la que será su nueva casa en el barrio de Montecerrao que ha levantado tras invertir 2,5 millones de fondos propios. Un nuevo ecosistema.

La compañía, que en octubre de este año cumplirá veinte de vida, ha experimentado un notable crecimiento aprovechando el tirón de las energías renovables. "La idea ahora es la de ir moderando ese crecimiento, lo que queremos es vender calidad más que cantidad", asegura Granero, que reconoce que hay todo un "boom" de proyectos ligados con las renovables que permiten que la consultora ovetense vaya con el viento a favor.

Volviendo a su nueva casa, este hogar está solo pendiente de unos últimos permisos y de la urbanización del exterior para poder ser habitada. Será cuestión de semanas. Cuando ya esté en funcionamiento será un edificio sostenible, lógico al tratarse de una compañía ligada con el medio ambiente, que aprovechará todos los recursos que le ofrezca el barrio ovetense. Por ejemplo, explica Granero que toda el agua de lluvia se va a recoger en unos depósitos que servirán para regar todas las parcelas exteriores. El sistema, por supuesto, estará alimentado gracias a una instalación de placas solares. "Todo esto implica generar una serie de ecosistemas que sean diferentes", asegura el fundador de la compañía. Fuera habrá estanques y el edificio, altamente sostenible, generará más energía de la que consumirá.

Taxus llegó en los años de mayor crecimiento a doblar su facturación gracias al auge renovable. Granero reconoce que hubo algunos momentos en los que estuvieron a un paso de "morir de éxito" porque más volumen de negocio implica también tener que incrementar la estructura. Por ese motivo ahora quieren ir pisando del freno y tener un crecimiento mucho más pausado y, por lo tanto, más fácil de digerir. Su plantilla está, además, formada por empleados con una alta cualificación. Tienen un buen puñado de doctores; de ambientólogos; de biólogos... Y, gracias al crecimiento que han experimentado durante estos años, se han especializado en atraer talento a la capital asturiana. "Tenemos convenios firmados con un montón de universidades en España", explica. Atraen a muchos estudiantes para hacer las prácticas de los que un buen puñado acaban quedándose en la compañía y, por extensión, en Oviedo.

Esos años que Granero define como "de vacas gordas" fueron los que les permitieron ir ahorrando el dinero que habían ido ganando para adquirir los terrenos de la que será su futura casa y así no tener que depender de las entidades financieras. Granero resalta que la compañía tiene unas raíces muy arraigadas en Oviedo "porque yo soy de aquí y me gusta poder ir caminando al trabajo, por eso no nos hemos ido a otra comunidad autónoma". Gracias a ese apego colaboran en un buen puñado de actividades sociales y deportivas de la ciudad.

Como expertos en medio ambiente su trabajo consiste en realizar informes de, por ejemplo, cómo un parque eólico, una línea eléctrica o una central pueden afectar al ecosistema más cercano. "Analizamos el terreno, la vegetación, mandamos al personal a hacer muestreos de pájaros, analizamos el conjunto y vemos si el proyecto es asumible o no", resalta. Se encargan también de vigilar buena parte de los embalses del norte de España. Y tienen ahora entre manos un importante proyecto de investigación para agilizar la detección de especies invasoras (como los mejillones cebra) en este tipo de espacios. Otra de sus líneas de negocio está relacionada con la educación ambiental: gestionan un buen número de centros de interpretación medioambiental.