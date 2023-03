"Los niños con altas capacidades aprenden rápido y tienen un alto sentido de la justicia"

Mafalda Santos Fano es orientadora en el Colegio Internacional Meres, un centro que ayer celebró el Día Internacional de las Altas Capacidades. Lo hizo porque, aproximadamente, el 10% de su alumnado tiene unas capacidades que están fuera de lo común. Santos Fano es la encargada de trabajar a diario con estos alumnos y hacer un seguimiento exhaustivo de cómo van desarrollando su vida académica. Suelen tener unas características comunes y la clave para que su desarrollo posterior sea el adecuado es su rápida detección. En las siguientes líneas, la orientadora explica cuáles son esas características comunes y cómo es el desarrollo posterior de los alumnos.

–¿Cómo se detecta si un estudiante tiene altas capacidades?

–Los primeros indicios suelen partir de la familia o del profesorado que está en contacto con el niño, cuando observan ciertas características que, con frecuencia, presentan estos niños. Paralelamente, desde hace cinco años nuestro colegio implementa unas pruebas para la detección temprana de las altas capacidades en tercero de Educación Infantil y tercero de Educación Primaria.

–¿Cuáles son esas características comunes que suelen presentar los estudiantes?

–Aunque cada niño es único, los alumnos de altas capacidades suelen compartir ciertas características, como la precocidad, tener buena memoria, aprender rápido, tener un pensamiento original y unos intereses diferentes a los habituales a esa edad o un alto sentido de la justicia, entre otros.

–¿Cómo realizan las evaluaciones de los estudiantes?

–Desde hace diez años contamos con el asesoramiento y colaboración del Centro de Acompañamiento Ayalga, especializado en altas capacidades. Durante el segundo trimestre, son los encargados de aplicar las pruebas que antes he comentado. Los resultados de estas pruebas, junto a la información aportada por familias y profesorado, a través de unos cuestionarios, nos indican qué alumnos podrían tener altas capacidades. Una valoración individual más exhaustiva confirmará o no esta sospecha.

–Y una vez que se realiza la detección, ¿cuál es la forma de proceder con cada uno de los casos?

–El primer paso tras la detección de altas capacidades de un alumno es convocar una reunión, a la que asisten la familia, el tutor, el evaluador y el departamento de orientación del colegio. En esta reunión se determinan las necesidades específicas y la intervención a seguir. Estos alumnos tienen un seguimiento periódico donde se valoran aspectos relacionados con la parte académica, emocional y social. Sabemos que existe una relación muy estrecha entre el bienestar emocional y el rendimiento académico.

–Y según va avanzando en los diferentes cursos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta?

–Además de la identificación temprana, nuestro colegio cuenta con unos programas educativos que permiten profundizar y ampliar los aprendizajes. Realizamos un seguimiento estrecho del alumno a lo largo de toda la escolaridad, dando importancia a la parte académica, pero también a la situación emocional y social de cada alumno.

–¿Cómo se trabaja con las familias, porque un diagnóstico de esas características puede suponer un "shock"?

–El papel de la familia es fundamental en la atención a estos alumnos. La familia y colegio forma un equipo donde el intercambio de información es continuo, con el fin de personalizar en lo posible la intervención.

–¿Hay más casos ahora de niños que tienen unas altas capacidades?

–No creo que ahora haya más casos, lo que creo es que ahora hay más sensibilidad con el tema y se hacen más valoraciones. Desde que realizamos las pruebas de detección temprana en el colegio, se ha detectado un 10 por ciento del alumnado. De no realizar estas pruebas, quizás una parte de estos alumnos no habría sido detectada y no se podrían haber satisfecho sus necesidades específicas.

–¿Cuáles suelen ser los intereses de estos estudiantes?

–Los intereses que tienen son tan variados como personas hay. Hay ciertas áreas de interés que son frecuentes, como la robótica, la programación, las ciencias, actividades creativas.

–¿En la edad adulta tienen éxito profesional, porque la sensación que hay es que muchos acaban fracasando cuando se incorporan al mundo laboral?

–Tendríamos que preguntarnos qué es el éxito o qué no lo es para cada uno de nosotros. Una persona cuyas necesidades académicas son atendidas y tiene herramientas para enfrentarse a la vida, como el control de las emociones o las habilidades sociales, es probable que se sienta satisfecha con su vida.