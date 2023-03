"No recuerdo nada", dice el acusado de provocar un fuego que dejó cinco heridos

"No me acuerdo de nada de ese día; no voy a declarar, pero sí quiero hacer un matiz: no estaba drogado, yo en casa no me drogo". Son las únicas palabras pronunciadas ayer, martes, en la Audiencia Provincial por el hombre acusado de provocar un incendio en su piso de la calle Silla de Rey, en Oviedo, que dejó a cinco personas intoxicadas el 11 de agosto de 2019. El acusado, discapacitado por la falta de una pierna y con una enfermedad mental diagnosticada desde joven, dejó el peso de su defensa en manos de su abogado, su madre y una pareja de vecinos que sostuvieron, en calidad de testigos, que las llamas se originaron de manera accidental, en contra de la tesis de la Fiscalía, que ve un delito de daños por el que pide dos años y cinco meses de cárcel para el procesado.

El acusado llegó a la sala de vistas acompañado por su madre y un hermano. Estos se mostraron a la entrada muy enfadados con las acusaciones del fiscal. "Es todo mentira, no sabemos de dónde sacó esas cosas", apuntaron. Una vez dentro de la sala de vistas, el procesado, al que se le acusa de provocar el fuego tirando unos papeles ardiendo sobre el colchón de su habitación, evitó pronunciarse más allá de lo comentado al inicio de esta información. Los magistrados de la sala dieron entonces paso a los testigos. "Le escuché toser, fui a la habitación y al ver que salía humo y había una marca como de una colilla en un colchón llamé a los vecinos para que me ayudaran", apuntó la progenitora del acusado, negando así la versión de cuatro policías nacionales en cuya declaración dejaron claro que la propia mujer les admitió que su hijo "había causado el incendio quemando papeles sobre el colchón". La mujer, muy molesta con la Policía, llegó incluso a señalar a reprochar "las mentiras" en su declaración a uno de los agentes durante un receso. Antes, ella defendió ante la sala que un matrimonio le ayudó sobre las 9 de la mañana de aquel día a llevar el colchón quemado a la bañera. "La llenamos de agua hasta sobrepasar lo quemado", recordó sobre cómo dieron por abortado lo que consideraron un pequeño accidente doméstico. La pareja refrendó esa versión y recordó que tras dar por acabado el fuego salieron a pasear a sus perros. Según indicaron, a la vuelta, en torno a las doce de la mañana, se encontraron al acusado en el portal esperando por su madre, la cual estaba preparándose arriba para ir a comer al Fontán. "De repente se escucharon tres explosiones y empezó a salir humo", indicaron tanto la madre como los vecinos. Ninguno de los tres testigos supo dar una explicación cuando el fiscal les preguntó por el motivo de las explosiones y el fuego que provocó cinco heridos y daños materiales en varias viviendas del bloque. "Miramos antes de marchar y el colchón ya no echaba humo", relataron durante la vista, en la que también declaró como testigo el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, aunque no pudo aclarar ninguna de las dudas de las partes por desconocer los entresijos del caso. Al final, el fiscal mantuvo la petición de cárcel dando por buenas las declaraciones de los policías que apuntaban a un incendio provocado. Por su parte, la defensa pidió la libre absolución, apuntando que no se puede acreditar la mala fe del acusado, pues tanto él como su madre y sus vecinos dieron el fuego por extinguido antes de que el humo inundara el edificio, dejando cinco intoxicados durante las labores de extinción.