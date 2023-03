El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, condena el crimen de Tatiana Coinac y su frase desata las críticas del feminismo

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha vuelto a desatar las críticas de sectores feministas (en este caso dos concejalas del Ayuntamiento de sendos partidos de la oposición, PSOE y Somos) a raíz de su condena del terrible crimen de Tatiana Coinac, una mujer de 44 años asesinada en su piso en el barrio de Teatinos.

Durante una rueda de prensa celebrada este jueves por la mañana para analizar la gestión del área de Deportes municipal, la prensa pidió al regidor ovetense una reacción sobre el trágico asesinato. "¿Lo condena?". "Por supuesto, condeno todos los crímenes, este especialmente", declaró. Pero Canteli quiso también oponer su reflexión a la que el día antes había hecho la directora general de Igualdad, Nuria Varela, quien pidió que este tipo de crímenes, no solo los cometidos por parejas o exparejas, se contabilizaran dentro de las estadísticas de violencia machista. "Lo que no entiendo", siguió el Alcalde de Oviedo, "es que la preocupación de algunos partidos y algunas feministas sea que aparezca en la lista de fallecidos". "Lo que tiene que preocupar es que otra mujer muere a manos de un hombre", añadió. "Creo en los mismos derechos, creo en la igualdad y en el respeto mutuo, y no lo hay. En este caso, más grave todavía, porque hay un fallecimiento", concluyó.

La reflexión de Canteli ha tardado poco en recibir una fuerte contestación desde la oposición. La concejala socialista Marisa Ponga pidió al Alcalde que "por respeto a la memoria de todas las víctimas de la violencia machista, rectifique". "Si no es capaz de estar a la altura, que al menos esté callado", pidió la edil del PSOE. Para Ponga, las palabras de Canteli han sido "una falta al respeto a las mujeres y a todo lo que simboliza históricamente la lucha feminista". "No se puede tolerar que el máximo representante de nuestro municipio siga denigrando con su comportamiento a la institución que representa, con continuas salidas de tono arcaicas y sexistas". "Está negando con sus palabras la base misma de nuestro ordenamiento jurídico en lo que se refiere a la igualdad entre mujeres y hombres y a la lucha contra la violencia hacia las mujeres", recalcó Marisa Ponga, quien explicitó que la petición de Nuria Varela consiste en que "se haga efectivo el desarrollo del Pacto de Estado en cuanto a incorporar este tipo de crímenes en la calificación de violencia de género". Esta propuesta, explicó la concejala, lleva consigo una serie de consecuencias estadísticas y jurídicas concretas "que nada tienen que ver con estar en una lista de fallecidos". "Estamos hablando de mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres y ni siquiera es capaz de usar el femenino", protestó.

La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, también terció en la polémica y afeó las palabras del regidor ovetense. Canteli, denunció, "no está comprometido contra la violencia machista". No solo por lo que dijo sino, también, por no haber organizado una concentración de repulsa de carácter institucional contra el crimen de Tatiana Coinac. "Si realmente tuviéramos un alcalde comprometido contra la violencia machista y una Concejalía de Igualdad consciente de que el asesinato de Tatiana tienen que ver con su condición de mujer, vulnerable y en situación de riesgo, estaríamos concentrándonos en repulsa por el asesinato y poniendo las banderas de la ciudad a media asta", denunció Taboada.

Respecto a la cuesión de las estadísticas y las críticas de Canteli, la portavoz de Somos precisó que "Tatiana era una vecina de Oviedo que ha sido brutalmente asesinada por su condición de mujer y eso merece una repulsa institucional sin tapujos ni medas tintas. Es un feminicidio ocurrido en Oviedo y como tal se debe contar. Lo que tiene que preocupar es que otra mujer muere a manos de un hombre".