Los vecinos del Cristo consideran que la proximidad de las elecciones invita a retomar viejas reivindicaciones y por eso han salido a la calle esta mañana, para volver a exigirle al Ayuntamiento unas escaleras mecánicas que sirvan para mejorar la conexión con Montecerrao desde la calle Víctor Sáez, actualmente constituido por unas pronunciadas escaleras --con un total de 70 peldaños y una inclinación "cercana a los 45 grados"-- que suponen "un grave peligro" para los usuarios. "Además de estar en muy mal estado, hay infinidad de caídas con el resultado de costillas y brazos rotos. Un día se va a matar alguien", asegura Ramón del Fresno, el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Cristo, Buenavista, Montecerrao y Llamaquique.

Del Fresno asegura que el colectivo que preside lleva ocho años reclamando soluciones para salvar el desnivel que une la calle Víctor Sáez con Montecerrao. "Nos tienen olvidados. Hay agravios comparativos con otros barrios y otras zonas de Oviedo. Por ejemplo, se están terminando los trabajos para colocar las escaleras mecánicas y el ascensor de La Losa y a nosotros no nos hacen ni caso, estamos abandonados", señala el representante vecinal. "Otras ciudades como Bilbao, Santander, Vigo, La Coruña o San Sebastián, sin ir más lejos, tienen solucionados estos problemas de desniveles con medios mecánicos", añade Del Fresno. "La última respuesta que recibimos por parte del Ayuntamiento es que no hay dinero y lo único que ofrecen es mejorar los pasamanos las actuales escaleras. Una tomadura de pelo", dice el portavoz de los vecinos.

El presidente vecinal no estuvo sólo y fueron muchos los vecinos que se acercaron para participar en la recogida de firmas o para contar sus experiencias negativas en las actuales escaleras de Víctor Sáez. María Jesús Valencia, que vive en Montecerrao y tiene problemas de movilidad, es una de las afectadas. "Nos tienen aislados. Nosotros estamos pensando vender el piso porque en dos días yo no voy a poder subir por aquí", dice la mujer. Gil Garrido, otro vecino de la zona, también está harto. "Llevamos años soportando esto. Estas escaleras no cumplen con la normativa y son un auténtico peligro", sostiene. Paula López, que trabaja en una guardería, situada en mitad de la batería de escaleras también lo sufre a diario. "Los abuelos que vienen a traer a los niños no pueden subir con los carritos, es imposible. Más de una madre ya se cayó porque las escaleras están todas rotas", afirma.

La propuesta

Los vecinos tienen definido incluso un proyecto para solucionar el problema de la calle Víctor Sáez. Su idea es eliminar las zonas verdes y jardines que existen entre los dos tramos de escaleras de la calle y usar ese espacio para colocar las escaleras mecánicas. A su vez, piden que se eliminen las actuales rampas que están pegadas a las escaleras --ahora prácticamente sin uso debido a su inclinación-- y que se construyan tres descansillos para aliviar los tramos de escaleras que se quedarían al lado del sistema mecánico. "Es la solución más sensata", subraya Del Fresno.