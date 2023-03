La Florida pide paso hacia la Argañosa

Los vecinos de La Florida lo tienen cada vez más difícil para acceder caminando al barrio de la Argañosa. Según denuncian, una de las dos pasarelas que unen ambos barrios por encima de las vías del tren, el antiguo acceso a los talleres de Renfe, se encuentra en tan mal estado que resulta «muy peligrosa» para los usuarios. El paso es actualmente el único acceso peatonal directo al barrio vecino, ya que la otra pasarela, la que está situada a la altura de la calle Alfonso I el Católico, lleva dos meses cerrada a consecuencia de las obras de mejora que está llevando a cabo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). «Parece que se va a caer abajo en cualquier momento. Está protegida por vallas de obra y los hierros están llenos de óxido. Además, no hay ni una gota de luz y pasar por aquí cuando está oscuro es para tener miedo», afirma Modesto López, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Florida.

El problema no afecta solamente a los residentes en La Florida y la Argañosa. La citada pasarela es también un lugar de paso habitual para otros ovetenses de la zona oeste de la ciudad. «Los días en los que hay fútbol, por poner un solo ejemplo, pasa por aquí un montón de gente. No podemos estar así ni un día más», reclama López, que lleva mucho tiempo exigiendo mejoras en el paso y en toda esa zona del barrio. «Ya lo denunciamos hace más de diez años y la cosa cada vez va a peor. No es sólo el mal estado de la pasarela, también sería necesario acometer un plan de rehabilitación de todo el entorno», explica el representante vecinal. Modesto López se refiere concretamente a la zona que une las calles Catedrático Luis Sela Sampil y Marcelino Suárez, un paso que usan habitualmente los vecinos de la zona para llegar al apeadero de Vallobín. «Ahora mismo no es más que un camino de tierra y piedras que se llena de barro los días de lluvia. Las personas mayores, los que tienen problemas de movilidad o las madres que van con el carrito del bebé se las ven y se las desean para pasar por allí», añade el presidente de la Asociación de Vecinos de La Florida.

Modesto López le pide al Ayuntamiento que se vuelva a poner en contacto con el Adif para que «entre ambos» lleven a cabo las mejoras en la pasarela de la zona de los antiguos talleres de Renfe y en todo su entorno. «Hace tres años el Alcalde –por Alfredo Canteli– nos dijo que las negociaciones con el Adif estaban muy avanzadas, pero todavía seguimos esperando», asegura López.