El hundimiento de la acera de la calle Sela Sampil afecta a un garaje con 250 coches

Es una vieja reivindicación de los vecinos de La Florida, pero el problema es cada día más grave. El hundimiento de la acera de un tramo de la calle Catedrático Luis Sela Sampil «ha provocado la rotura de un colector» que discurre por esa zona del barrio y ese hecho, además de las filtraciones que se producen por las grietas en el firme, afecta directamente a un garaje en el que se guardan más de 250 vehículos, sobre todo los días en los que hay lluvia. «Cada vez que llueve se llena de agua y de barro, algo que causa problemas a los vecinos de toda una manzana», afirma Modesto López, el presidente vecinal de La Florida.

La reurbanización de la calle Luis Sela Sampil ya había sido adjudicada, pero las obras no comenzaron por un «fallo» del Ayuntamiento, «que no gestionó los permisos para ocupar los terrenos de Adif afectados por el proyecto, que están al lado de las vías», dice Modesto López. «Son muchos años de espera y no se ha hecho nada. Si esto sigue así saldremos a la calle para protestar», añade.