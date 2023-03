Nacho Cuesta avisa al Principado de irregularidades en el traslado de Minas

El Ayuntamiento intenta parar por todos los medios la mudanza de la Escuela de Minas de Oviedo con dirección a Mieres y considera que ha encontrado una fuga de agua legal que podría anular la mayor parte del trabajo que la Universidad ha realizado para la reordenación de sus estudios y dar marcha atrás con el proceso de extinción del centro. El primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, ha pedido directamente al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias –un órgano del que forman parte todos los consejeros regionales y que está liderado por el presidente Adrián Barbón– que paralice la extinción de la Escuela de Minas de Oviedo alegando que la Universidad ha hecho oídos sordos a la petición del consistorio de personarse como parte interesada y afectada en este proceso. La decisión de remitir ahora el escrito al Ejecutivo regional es debido a que tiene que ser el Principado el que dé luz verde definitiva a este expediente promovido por la Universidad.

La paciencia del equipo de Gobierno municipal se ha agotado y con este paso quiere dar un golpe sobre la mesa. Cuesta explica que hasta en tres ocasiones el Ayuntamiento ha solicitado a la Universidad poder personarse como afectado en este proceso de extinción de la Escuela. Por el momento no han recibido ninguna respuesta. Nada. Ni que sí ni que no. «La Universidad puede estar incurriendo en vicio de nulidad (un término legal que viene a suponer que el procedimiento llevado a cabo hasta ahora no es válido). El Ayuntamiento tiene un interés legítimo, tiene que poder ser parte de este procedimiento que es tan gravoso para Oviedo», asegura.

El primer escrito que envió el consistorio para pedir personarse como parte interesada en el expediente de supresión de la Escuela de Minas de Oviedo fue el 12 de enero; al no obtener ninguna respuesta volvió a repetir la operación en febrero; y una última vez este mismo mes de marzo.

Ahora, ha decidido incrementar la presión. En la carta que el Ayuntamiento acaba de enviar al Consejo de Gobierno regional argumenta que «cualquier decisión que, directa o indirectamente, pueda afectar a la continuidad de la Escuela de Minas en la ciudad de Oviedo, no puede adoptarse dejando al margen del procedimiento administrativo a su Ayuntamiento, que ha estado implicado en su creación, financiación y ubicación, y que vería gravemente menoscabados sus legítimos intereses por la decisión de suprimir el centro si se llega a llevar a efecto». La intención de personarse como parte interesada en estos expedientes, aclara el Ayuntamiento, «no supone un menoscabo de la autonomía universitaria». Pero también recuerda que es el Gobierno regional el que ha de tener la última palabra.

Con todos esos hechos sobre la mesa, considera que es posible frenar el expediente antes de que sea demasiado tarde. «Mediante el presente escrito se solicita al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias que, una vez reciba, si es que no lo ha hecho ya, el expediente de supresión de la Escuela de Minas ordene retrotraer las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento de la primera solicitud para personarse este Ayuntamiento». Es decir, que dé marcha atrás en el tiempo a todo el proceso hasta llegar al 12 de enero. Eso permitiría al equipo de gobierno municipal poder ir presentando alegaciones a cada uno de los movimientos administrativos que ha realizado la Universidad para cerrar Minas en la capital asturiana y trasladarla al campus de Barredo, en Mieres durante estos últimos tres meses.

Nacho Cuesta agrega que revertir los plazos permitiría al Ayuntamiento defender los intereses de la ciudad de Oviedo. También quiso resaltar los impedimentos ilegítimos que, a su juicio, está ejerciendo la Universidad para cerrarle el paso al consistorio. Lo que no entiende Cuesta es el silencio de la institución académica. «Lo que se hace con cualquiera es admitir el personamiento en el proceso o denegarlo, y en ese caso tendríamos también la posibilidad de hacer nuestros propios recursos», apunta el primer teniente de alcalde.