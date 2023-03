Dos semanas, el plazo límite para que se inicien las obras del Palacio de los Deportes

Las explicaciones de Méndez tuvieron lugar durante una rueda de prensa del Alcalde, Alfredo Canteli, para hacer balance del área de Deportes. En Ventanielles, explicaron, los clubes ya han empezado a hacer la mudanza para retomar sus actividades en distintos polideportivos y, en especial, en el Palacio de los Niños, donde se les está realojando.

En total, son 14 los clubes afectados por las obras y por estas mudanzas y el Alcalde quiso agradecerles, también, su apoyo: "Todo el mundo ha colaborado, nadie puso pegas". Canteli recalcó que, además, muy pronto, en el plazo de un año, calculan según los plazos de las obras, podrán volver "a uno de los mejores pabellones, si no el mejor", de España.

Algunas de las actividades deportivas que hay que reubicar se repartirán por los distintos polideportivos que hay en el municipio, pero una gran parte se instalará ahora en el Palacio de los Niños. Méndez explicó que ya está liberado el espacio en el edificio del Parque de Invierno, tanto en los niveles superiores como en la planta baja.

Allí seguirán entrenándose los equipos de halterofilia, boxeo y gimnasia rítmica. Queda por trasladares el personal de la concejalía de Deportes y también siguen desarrollándose todavía en Ventanielles las actividades propias que organiza el Ayuntamiento. ¿Hasta cuándo? "Vamos a intentar aprovechar hasta el último momento, fundamentalmente mandan las obras, y se trasladarán el día que empiecen", explicaron.

Junto a los planes, ya conocidos por todos, del Palacio de los Deportes y la pista de atletismo del Naranco, el Alcalde se guardó para la rueda de prensa de ayer otra noticia. Después de años de negociaciones entre el Principado y el Ayuntamiento para tratar de resolver los problemas de drenaje y calidad del campo del Real Oviedo Rugby, en el Naranco, una instalación que el club quería ver convertida en pista sintética, Canteli propone ahora que se estudie construir un nuevo campo en el barrio de Vetusta. "Ayer mismo visité, junto al presidente del Real Oviedo Rugby, Arturo Méndez, unos terrenos del Ayuntamiento, ubicados en Vetusta, junto a la calle Ganaderos Asturianos, para estudiar la posible construcción de un nuevo campo que, por fin, daría solución a los problemas y a las molestias que actualmente padece el club en las instalaciones del Naranco y que no logramos resolver". Canteli no avanzó más ni aclaró si el Principado colaboraría en este proyecto.

"Soy del PP aunque no esté afiliado, y me siento muy respaldado por el partido"





Alfredo Canteli cumplió ayer con el rito de las últimas semanas –desde que empezó estas rondas de trabajo del mandato de las concejalías– de confirmar los nombres de la lista. Ayer le tocaba el turno a Conchita Méndez, que, según publicó este periódico, ocupará el número cuatro si Nacho Cuesta acepta la invitación de Canteli y se coloca en el tres. El Alcalde confirmó a Méndez pero no quiso hablar de puestos. Lo que sí hizo fue contestar, indirectamente, a las críticas que Barbón dirigió al PP regional por "querer desgastar a Canteli" (una alusión irónica a la baja ejecución municipal). Sin entrar en el fondo de la cuestión, el Alcalde explicó que mantiene una "magnífica relación" con su partido, que le fue a buscar para ser candidato y que ahora lo han vuelto a hacer. "Soy del PP aunque no esté afiliado y me siento muy respaldado por el partido tanto a nivel nacional como regional", declaró. En el terreno que no entró fue en el de otras especulaciones sobre la lista. Preguntado por los periodistas si los dos ediles del PP de los que todavía no se ha hablado, Gerardo Antuña y Covadonga Díaz, estarían también en la lista electoral de los comicios del 28 de mayo, el regidor ovetense se mostró algo contrariado, y se preguntó que por qué se le tenían que preguntar por esos nombres y no por otros como Alfredo García Quintana y José Ramón Prado. Precisamente esos dos nombres ya los había confirmado en dos actos diferentes. El del concejal de Turismo, en un acto con la patronal de hostelería, que le habían pedido públicamente que mantuviera al edil en la lista, y el de Prado, en la rueda de prensa de Seguridad Ciudadana, idéntica a la ayer sobre Deportes, celebrada la semana pasada.