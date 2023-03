"Cantar juntos es la forma más pura y más directa de hacer música"

Daniel Reuss (Países Bajos, 1961) tiene una dilatada carrera como director al frente de orquestas y, especialmente, de coros. Ha dirigido como invitado por toda Europa y lejos de centrarse en un solo repertorio, ha trabajado con piezas que recorren toda la historia de la música. Hoy llega a los Conciertos del Auditorio (20.00 horas) al frente de la Orchestra of the Eighteen Century, que junto con "El León de Oro" y los solistas Berit Norbakken, Esther Kuiper, Stuart Hackson y Henk Neven, ofrecerán una velada formada íntegramente por repertorio de Haydn. El ciclo Conciertos del Auditorio está organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo (FMC) bajo el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.

–Como director está profundamente ligado al mundo coral. ¿Qué le atrajo de este universo?

–Creo que cantar, o cantar juntos, es la forma más pura de hacer música, la forma más directa de hacer música. Por eso me gusta tanto. Si todos cantan con el mismo espíritu, eso es algo que para mí es incomparable a una orquesta.

–Pero también dirige orquestas. ¿En qué se diferencia la dirección de una orquesta de la dirección de un coro?

–Me encantan hacer ambas cosas, pero el canto es la comunicación más directa que encuentro.

–Es conocido por dirigir piezas desde principios del 1200 hasta las piezas más nuevas. Sin embargo, el sábado estará al frente de una orquesta especializada en música antigua, la Orchestra of the Eighteenth Century. ¿Cómo encaja su visión tan global de la música en la dirección este periodo en particular?

–El estilo clásico es un estilo muy hermoso porque es todo autónomo. ¡El equilibrio de la música clásica suele ser tan perfecto! Si es clara y limpia, entonces escuchas todo y también más de lo que deberías, así que creo que siempre es una música muy clara y limpia. En cuanto a la orquesta, solo puedo decir que es maravillosa, entienden el estilo que tocan. Hay muchas cosas que es necesario explicar cuando trabajas con otras orquestas, pero con la Orchestra of the Eighteen Century no pasa. Ahora comenzaron con un montón de gente nueva, pero la gente veterana está ahí desde el principio, y estudiaron todas estas sinfonías juntos, así que realmente saben lo que están tocando. Comenzaron a acoger a gente más joven y educarlos con el mismo estilo, así que tengo mucha curiosidad. Este es mi primer proyecto con mucha gente nueva en la orquesta. Mi último proyecto con ellos fue en octubre tocando Mozart y fue una gira de despedida de muchos de sus miembros fundadores. Y ahora habrá en parte un nuevo grupo y tengo mucha curiosidad de cómo será, pero estoy seguro de que será muy bueno.

–El sábado vamos a escuchar la obertura "L’isola disabitata" y la "Misa de la Creación", ambas piezas de Haydn. ¿Qué nos puede contar sobre ellas?

–Ahora mismo la orquesta lo está ensayando. Tocarán sin director, de lo contrario no habría funcionado. Tenemos que estar en dos lugares al mismo tiempo, así que yo vine a España a ver los coros y la orquesta empezó a preparar la misa y la obertura. La misa se llama "La misa de la Creación", "Schöpfungsmesse". Hay un momento hermoso en que se cita la Creación, que dice: "Der tauende Morgen, o wie ermuntert er!", "La luz de la mañana, ¡cómo me llena de alegría!". Es realmente una música muy positiva, muy divertida. Haydn lo pone aquí, en "Qui tollis peccata mundi" (en el "Agnus Dei"), así que es un momento un poco extraño en la misa. Las últimas misas de Hayden son como grandes sinfonías, grandes sinfonías con coro. Hay mucha instrumentación muy sutil. Si tocaras las misas sin cantar no te faltaría nada pero que si las haces cantando es aún más hermoso.

–En estas piezas confluyen orquesta, solistas y coro. Es espléndido, pero también un desafío. ¿Qué hay que hacer para que todos estos elementos funcionen?

–Una buena planificación, por eso estoy aquí ahora. Ya he tenido un ensayo con el coro, y escuché cómo suenan, y traté de hacerlos cantar de una manera en la que creo que funcionará junto con la orquesta. Por supuesto, es un proyecto muy aventurado, porque venimos, tenemos un ensayo juntos y luego el siguiente es el concierto, así que es bastante complicado, pero por eso vine antes. Escuché el coro y creo que tiene un muy buen nivel, realmente hicieron un trabajo maravilloso al prepararlo con su director. Es gente muy talentosa, así que creo que será un buen concierto.