Misterio y romance envuelven los bailes de máscaras, unos eventos nacidos en 1840 y popularizados en multitud de países como una forma divertida y emocionante de disfrutar de una gran fiesta. Por primera vez, los históricos muros de Las Caldas by blau hotels acogerán esta noche de misterio y diversión el próximo viernes 24 de marzo que pasará a formar parte de su historia disfrutando de una magnífica cena con música en vivo, baile y fiesta en buena compañía.

A partir de las nueve de la noche, la gala comenzará con la recepción de los asistentes, una copa de bienvenida en el inigualable Salón de los Espejos. Original de 1886, el antiguo salón de bailes del Gran Balneario de las Caldas que se conserva tal y como era entonces. Sus paredes, cubiertas de ventanales y grandes espejos, altos techos y candelabros de cobre nos trasladan a otra época, haciéndonos retroceder en el tiempo al siglo XVIII.

No faltará la música en directo para acompañar la cena cocktail donde se podrá degustar un menú pensado especialmente para la ocasión que incluye jamón ibérico "Fusión" con pan de cristal; voulavent crujiente de steak tartar y bearnesa; langostinos Bombay, Welsh rarebit y sopa de cebolla; foie micuit de pato con mermelada de fresa; roast Beef y salsa tártara; cigala con su jugo y estragón; ostra al natural y aire de lima; quiche Lorraine; escargots Bourgogne; brioche de pato y naranja amarga; anguila ahumada y mantequilla de ajo asado; y una selección de postres de la novelle cuisine.Todo ello acompañado de vino tinto DO Rioja, vino blanco Do Rueda, agua, refrescos y cerveza.

Llegará también el momento de bailar y disfrutar de la fiesta con barra libre hasta las tres de la madrugada y la actuación de "Solomones". Y aunque se trate de pasar inadvertido u ocultarse tras las máscaras, pasar por el photocall será indispensable como punto neurálgico donde retratarse para el recuerdo. Todo ello contando con la colaboración de excepción de Ballantine´s.

Las mejores galas de etiqueta

Los invitados deberán lucir sus mejores galas de etiqueta, trajes largos acompañados de máscaras de diferentes tipos y diseños, desde las más simples hasta las más elaboradas y sofisticadas. Las máscaras pueden ser de diferentes materiales, como papel, tela, metal, plástico o cuero, y pueden estar decoradas con diferentes elementos, como plumas, lentejuelas, pedrería o pinturas.

Se puede asistir a la cena y la fiesta, música, baile y barra libre por 90 euros por persona; o bien disfrutar de la cena y la fiesta, quedándose a dormir, pudiendo disfrutar del acceso a espacios termales y desayunando como reyes al día siguiente desde 150 euros /persona en habitación doble. Las entradas pueden adquirirse on line, en la sección de eventos especiales de la nueva web: lascaldasvillatermal.com

Todas las opciones incluyen con parking subterráneo y también se ha tenido en cuenta la posibilidad de dar opciones de traslado con recogida a domicilio y regreso según petición que se puede consultar directamente con el hotel.