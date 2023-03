"Esto que tengo en la mano es un trozo de la Luna y este otro viene de Marte". José Vicente Casado, un leonés también conocido como el "Cazameteoritos", sostiene y muestra orgulloso dos de sus piezas más preciadas, tesoros al alcance de muy pocos que se encuentran a la venta este fin de semana en la trigésimo segunda edición del certamen de minerales, gemas y fósiles de la Escuela de Minas de Oviedo. El "Cazameteoritos" es uno de los diecinueve expositores de la feria de este año, una cita en la que coleccionistas y visitantes pueden llevarse a casa desde un huevo de dinosaurio fosilizado hasta un zafiro o un brillante, pasando por un misterioso trilobite o un diente del temible megalodón, el tiburón gigante que dominaba los mares hace millones de años.

Los meteoritos que se exponen en el puesto de José Vicente Casado provienen de todas las partes del mundo. "Estoy en contacto con muchas universidades, con diferentes centros de investigación y con otro tipo de entidades especializadas en el seguimiento de este tipo de fenómenos. Cuando cae un meteorito me avisan y yo peino la zona para dar con este tipo de restos", explica. Casado lleva mucho tiempo haciéndolo y es todo un especialista a la hora de localizarlos. "Todos tienen un mismo patrón: por fuera están como quemados, están lisos por el desgaste al entrar en la atmósfera y por dentro tienen una estructura única, con patrones que no tienen las rocas de la tierra", afirma. Aunque la caída de este tipo de meteoritos es más habitual de lo que se piensa, José Vicente Casado lanza un mensaje tranquilizador. "Por probabilidad es más fácil que te toque la lotería que te caiga uno encima", afirma el "Cazameteoritos".

La feria de Oviedo está llena de expositores veteranos, vendedores y coleccionistas que repiten año tras año. Fernando Villa, de Guadalajara, es uno de ellos. "Tenemos fósiles de todos los periodos, desde el precámbrico hasta el pleistoceno superior", asegura Villa mientras atiende a uno de los primeros clientes, Marco Ramos, un logroñés que estudia Geología en Oviedo y que ayer estaba en su salsa. "Entre otras cosas me voy a llevar un fósil de una estrella de mar del jurásico superior. Aquí hay cosas que no son nada fáciles de encontrar", dice. La ovetense Blanca García también asiste anualmente a la cita de la Escuela de Minas. "Me gustan las pulseras y los collares hechos con piedras auténticas. Siempre vengo y me doy un caprichín", explica mientras ojea las ofertas del puesto de la catalana Grisela Kucera. "Es buena clienta. Aquí en Asturias la gente siempre responde y por eso nunca fallamos a la cita. Además hay mucha tradición de coleccionistas", afirma la vendedora.

La feria continua hoy con otras actividades, como un taller de iniciación al bateo de oro para niños y jóvenes. Los interesados en participar pueden hacerlo de doce a dos por la mañana y de cinco a siete por la tarde.