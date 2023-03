Como todos los años, los más pequeños de la casa también son protagonistas durante la trigésimo segunda edición del certamen de minerales, gemas y fósiles de la Escuela de Minas. Decenas de niños tomaron durante la mañana de este sábado en el taller de iniciación al bateo de oro, una actividad que gana protagonismo cada edición y que los convierte por un día en buscadores del preciado metal. "Si encuentro una pepita grande la vendo y me compro algún juguete", asegura Pelayo Blaso, uno de los participantes, mientras mueve con habilidad la batea.

El truco para encontrar oro se basa en la paciencia, la destreza y el buen ojo para detectar las pequeñas láminas doradas que salen a relucir al eliminar el agua y la arena. "Son partículas como una cabeza de alfiler, pero si las encuentran se quedan con ellas. Todos los años nos las cede el Ayuntamiento de Tineo a través del Museo del Oro de Asturias", explica Rodrigo Álvarez, secretario de la Escuela de Minas y uno de los responsables de la actividad, que insiste a la hora de destacar la colaboración de la Asociación de Bateadores de Oro "Barciaecus", de Navelgas.

Cuando les toca el turno, los hermanos Julia y José Campos se ponen manos a la obra. "Todavía no he encontrado ninguna, pero lo voy a hacer", sostiene José, que es el más pequeño de la casa. Su madre, Julia Campo, les mira atenta y vigila para que no se mojen demasiado. "Lo pasan muy bien, merece la pena traerlos", señala.

Pero el taller de iniciación al bateo de oro no es la única actividad organizada para los niños dentro de la trigésimo segunda edición del certamen de minerales, gemas y fósiles de la Escuela de Minas. Los más pequeños también disfrutaron este sábado durante el taller de manejo de maquinaria minera radiocontrolada, es decir, conduciendo camiones, dumpers, retroescavadoras y grúas a escala por los pasillos de la Escuela. "Es una pasada, lo que más me gusta es esta pala cargadora", dice Nicolás Alonso, que tiene ocho años. Bruno Díez y Marco Menéndez, de cuatro y nueve años respectivamente, también se pusieron a los mandos. "Es mejor que los juguetes que tengo en casa", explica Marco. Octavio Pérez, que es el responsable del taller, lo tiene muy claro. "Les gusta mucho a los niños, pero los padres también se mueren de ganas por cogerlos", dice.

La trigésimo segunda edición del certamen de minerales, gemas y fósiles de la Escuela de Minas continua este domingo con el Concurso de Bateo de Oro (a partir de las 11.30 horas) y con la feria abierta para visitantes, compradores y coleccionistas.