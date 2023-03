El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, desveló este lunes que la Fundación Real Oviedo está interesada en ocupar uno de los chalés de la antigua fábrica de armas de La Vega. El regidor aseguró que se está valorando si es posible acometer la rehabilitación de las antiguas residencias de oficiales de la factoría ovetense, aunque reconoció que en general se encuentran en muy mal estado. "Son de madera y los techos están muy dañados", declaró al mismo tiempo que mostró la intención municipal de intentar conservarlos, como se recoge en el convenio urbanístico cerrado por Ayuntamiento, Principado y ministerio de Defensa para recuperar los 120.000 terrenos de la zona.

Cuestionado por el plan para La Vega, cuyo contenido fue desvelado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, el regidor se mostró muy satisfecho con los términos pactados con las otras administraciones. "Tienen que estar contentos todos los ovetenses por el resultado final de unas negociaciones muy importantes donde colaboraron todas las instituciones, fundamentalmente el ministerio de Defensa, que quiso que las cosas funcionaran", aseguró.

Canteli desgranó varias de las bondades del convenio. "Obtenemos un 80 y tantos por ciento de la propiedad de la fábrica a coste cero", celebró para, seguidamente, recordar que el plan permitirá conseguir espacio para "que tengamos allí muchas empresas" y proteger Santullano, aprovechando el suelo del complejo fabril para alejar el tráfico rodado de la iglesia prerrománica.

Respecto a los trámites y el anuncio de Somos sobre su intención de llevar a los tribunales cualquier acuerdo plenario que se tome a partir del 4 de abril sobre la fábrica, el Alcalde se mostró tranquilo. "El 4 de abril hay un pleno ordinario, pero esto lo llevaremos a pleno extraordinario lo antes posible", puntualizó, dando por hecho que antes se procederá a informar al resto de los grupos políticos sobre el contenido "sencillo" del convenio. "Lo más importante es que pensábamos que íbamos a poner 4,5 millones de euros y ahora no vamos a poner nada. Además todas las naves pequeñas se incorporarán al Ayuntamiento. Salvo la nave de Cañones, que será del Principado, todo lo no construido será para nosotros", destacó.

Sobre el futuro del complejo, el Alcalde habló de "un área cultural importante, un parque muy importante para Oviedo y muchas naves que nos ayuden a traer empresas". De estas últimas afirma que ya están trabajando para captar inversiones. Concretamente se refirió a la llegada de empresas tecnológicas y otras vinculadas a la Defensa. Asimismo, confía en que la Cámara de Comercio de Oviedo "aporte todas las empresas que tiene" para la nave de Cañones.

Canteli confía que desde los grupos de la oposición "salgan de su posición del no permanente" y tengan en cuenta las bondades del acuerdo para votar definitivamente un acuerdo que, posiblemente no se firme antes de las elecciones. "No me preocupa porque el acuerdo ya está cerrado", apostilló.