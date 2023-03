Un certificado en el juzgado para su hija y hay que pedir cita previa. "Lo más triste, lamentable y penoso es que no estaban haciendo nada, no había nadie dentro. Estaba vacío y no atienden a la gente"

"Luego dicen que España va bien. Aquí no trabajan más que los autónomos y los obreros. Los demás, a rascarse la barriga porque saben que van a cobrar el sueldo a final de mes"

"Si sus ingresos mensuales dependiesen de su esfuerzo ya verás como trabajaban" "Me parece muy triste que si no hay cola y está vacía la sala no atiendan a la gente" "¿Pero qué es esta vagancia y este cuento? "No te atiendem porque hay que sacar cita y estaban allí dentro 'jijí, jajá', de comedia"

"De nuestros impuestos se está pagando para que la gente esté vagueando. Yo ahora tengo que esperar. Saqué la cita por internet y no la tengo hasta el día 31"

"Con el cuento de la pandemia, aquí se hizo mucho más vago el vago" "Pasa lo mismo en los centros de salud. "Vas a los centros de salud y están vacíos, pero hay que sacar cita igual. Después te preguntan que si quieres que el médico te atienda en persona o por teléfono, pues hombre, si estoy mala me tendrán que ver, porque yo no soy adivina. A lo mejor te puedo decir que tengo un catarro y tengo una bronquitis, como ya me pasó".

"Yo creo que los Gobiernos tendrán que poner aquí un poco de orden y poner a trabajar a todos estos mangarrianes. Yo no digo que la mitad no trabajen, pero es que hay otra mitad que se rascan la barriga. Sobran la mitad"

"Allí no estaba trabajando ni Dios y no me atendiero. Y como a mí, a otros dos chicos que también iban a por otro certificado y tampoco los atendieron"

"Tuvimos que sacar la cita por internet y allí estaban mirando unos para otros sin hacer nada. Esto no es gestionar bien, esto es ser vagos y cada vez más vagos"

"Vale más tratar pelear con animales que ver gente así. Están viendo que necesitas ese documentom saben que no están haciendo nada, y no te atienden. Es lamentable y penoso que esto pase en un país".

"Aquí sólo trabajan los que dependen del sueldo para vivir. El autónomo cuanto más trabajo haga más ingresos genera y más tiene para comer. Y eso que cada trimestre lo jode bastante Hacienda. Un mes que trabaja un autónomo es para Hacienda mientras esta gente se rasca el ombligo".