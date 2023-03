Habla la ganadera asturiana famosa por su denuncia contra la cita previa: "Vaya la que lie, mucha gente piensa como yo"

Lucía Velasco, la ganadera "influencer" afincada en Las Regueras, ni siquiera se podía imaginar el revuelo que ha montado al subir a sus redes sociales un vídeo criticando con dureza el sistema de cita previa establecido en los servicios de la administración pública. Sus miles de seguidores por internet y el tirón generado -amplificado después de que LA NUEVA ESPAÑA se hiciese eco del vídeo- han provocado que su alegato haya alcanzado las 800.000 visitas y miles de comentarios. Y subiendo. "Vaya la que lie. No creía que se iba a montar este revuelo, pero hay mucha gente que piensa exactamente igual que yo", sostiene Velasco, que contesta a la llamada de este diario en mitad de la faena con su ganado.

La ganadera comienza el vídeo contando una experiencia en un juzgado de Oviedo. Asegura que necesitaba una partida de nacimiento y que los funcionarios que estaban detrás de la ventanilla se negaron a atenderla porque no tenía cita previa a pesar de que no había nadie más esperando para realizar trámites. "Allí no estaba trabajando ni Dios y no me atendieron. Y como a mí, a otros dos chicos que llegaron después a por otro certificado. Tuvimos que sacar la cita por internet y allí estaban mirando unos para otros sin hacer nada. Esto no es gestionar bien, esto es ser vagos y cada vez más vagos", dice entre otras cosas Velasco en su grabación.

También carga contra otros servicios con cita previa. "Con el cuento de la pandemia, aquí se hizo mucho más vago el vago. Pasa lo mismo en los centros de salud. Vas allí y están vacíos, pero hay que sacar cita igual", señala. Lucía Velasco no se arrepiente de sus palabras. "Me salió del alma. Creo que es algo muy injusto y así lo he dicho", subraya.