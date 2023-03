Las mejoras en el Naranco suman 7,1 millones en cuatro años

Convertir el Naranco en el gran "paraíso del ocio" de Oviedo tiene un precio. El equipo de gobierno local cerrará el mandato con un total de 7,1 millones de euros aprobados para desbroces, acondicionamientos de pistas senderistas y ciclistas, así como la puesta en marcha de equipamientos orientados al ocio y la práctica deportiva. Un esfuerzo inversor que, además de generar unos 130 contratos por un año, desde el Ejecutivo municipal de Alfredo Canteli defienden como una apuesta sin precedentes que empequeñece las promesas del candidato socialista a la Alcaldía, Carlos Fernández Llaneza para el pulmón verde de la ciudad. "En cuatro años hemos hecho lo que Llaneza nunca hizo por el monte", asegura el edil y teniente de alcalde Mario Arias.

Arias reivindica las grandes mejoras acometidas en el monte "tras los años de abandono del tripartito" a través de varias iniciativas, entre las que destacan el plan de empleo de 2019 y el nuevo plan que arrancará este mismo mes, con el que 54 personas hasta ahora desempleadas se encargarán durante un año de, entre otras actuaciones, acondicionar un centenar de sendas para la práctica ciclista que conecten la cima con los diferentes barrios de la falda del monte.

Los nuevos trabajos contemplan una actuación sobre 7,3 hectáreas de terreno, que incluyen limpiezas de sendas, el desbroce de parcelas y la limpieza de las inmediaciones de puntos como las fuentes de Cuyences, Xilguerín, Folgueras, La Tolvona, La Yanada o Santa Olaya, entre otras. También se despejarán 400 metros del molino de Villaperi, 400 metros cuadrados más de matorral en el entorno de la charca El Zarrón, en la cima, y otros 2.000 metros junto al Molino de la Vega. "Parece mentira que el señor Llaneza no sepa de estas medidas puestas en marcha desde la concejalía de Economía y Empleo", explica Arias.

El nuevo plan supondrá una inversión de 3 millones que se sumarán a otros tantos invertidos a cargo del plan de 2019, trabajos que ya vienen de las primeras limpiezas, iniciadas en 2017. Con este plan se establecieron 65 kilómetros de sendas peatonales desde la falda hasta la cima, que ahora serán aprovechadas como base para la red de sendas ciclables.

A estos dos ambiciosos proyectos cabe añadir la rehabilitación de la antigua sede de Radio Vetusta en el parque Purificación Tomás mediante una Escuela Taller de Jóvenes, en la que se han invertido otros 850.000 euros para convertirla en espacio multiusos.

Si no hay ningún contratiempo, el Naranco contará a finales de este año con un puesto de alquiler de material deportivo y un bar en la cima del monte. Ambos negocios funcionarán por concesión. El primero consistirá en una casa prefabricada que se ubicará cerca del aparcamiento de la parte alta y el negocio hostelero será posible gracias a la rehabilitación del restaurante que cerró hace años en la cima.

Desde el equipo de gobierno reivindican la importancia de estas mejoras frente a los planes del candidato a la Alcaldía del principal partido de la oposición, al que Arias acusa de no hacer nada por el Naranco "No estaba entre sus preocupaciones el cuidado de este monte cuando estuvo en la Corporación, ni ahora, como lo demuestra su gestión como directivo del Centro Asturiano de Oviedo, que no se destaca especialmente por el cuidado de los terrenos del mismo", señala el concejal popular.