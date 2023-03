Los nuevos cines del centro abrirán en verano con 305 butacas

Los promotores de los nuevos cines del centro de Oviedo, las primeras salas que habrá en el casco urbano desde que hace quince años cerraran los Brooklyn, acaban de presentar su proyecto al área de Licencias del Ayuntamiento con la intención de abrir sus puertas durante el verano, previsiblemente en julio. Los cines Embajadores Foncalada tendrán un aforo de 305 espectadores repartidos en cuatro salas en las que predominará la proyección de películas españolas y las dirigidas al público infantil. Incluso tratarán de poner en valor la producción cinematográfica asturiana. Aunque también habrá "taquillazos", es decir, películas más comerciales. El empresario al frente del proyecto, Miguel Ángel Pérez, espera que las obras puedan ponerse en marcha, "en dos o tres semanas".

"No es que el verano sea buena época para las salas de cine, pero estamos convencidos de que la propia inercia del arranque y la curiosidad de los vecinos hará que nos vaya bien", asegura Pérez que desde hace semanas vive a caballo entre Madrid y Oviedo. El empresario ya tiene varias salas en la zona de Embajadores –de ahí el nombre de sus cines– y tiene previsto abrir otras tres nuevas salas en Arganzuela, también en la capital española.

En el Ayuntamiento de Oviedo han dado prioridad al proyecto y tratarán de que las correspondientes licencias puedan tramitarse con rapidez. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, asegura que "se agilizará al máximo esta licencia porque es un proyecto muy ilusionante para la ciudad, sobre todo porque es una iniciativa que en Madrid ha funcionado muy bien y estamos seguros de que aquí también va a resultar un éxito, teniendo en cuenta que la ciudad se quedó sin cines hace años, más allá de las salas de los centros comerciales".

El local estará ubicado en la calle de Alfonso III el Magno, muy cerca de la Foncalada y ya casi en la esquina con General Elorza, un espacio que llevaba décadas cerrado. Los cines ocuparán 400 metros cuadrados, tendrán una zona de vestíbulo y recepción, una cafetería y cuatro salas con 130, 90, 55 y 30 butacas, respectivamente, con decoración en madera y en forma de grada, inspirados en los que ya tiene en Madrid.

Cada una de las futuras salas llevará el nombre de alguno de los cines desaparecidos en la ciudad durante las últimas décadas. Aunque Pérez admitió esta misma semana que aún no había elegido cuáles.

Los promotores del proyecto han encargado la obra a una empresa de Toledo que ya ha realizado obras similares montando cines por España y que ya tiene experiencia en Oviedo, donde ha instalado recientemente un gimnasio en las inmediaciones de La Lila. Los trabajos, calcula, tendrán un plazo de ejecución de unos tres meses si todo va bien y sin contratiempos.

"No es una obra complicada, no se necesitan demasiados retoques", asegura Pérez, que hace especial hincapié en la importancia de los aislamientos para que el sonido de una sala no se filtre a la vecina. La idea es aprovechar al máximo el espacio, ganando metros a costa de una terraza interior que tiene el local. "Tengo muchas ganas de que todo empiece a avanzar, la semana que viene pondré una gran lona que anuncie la apertura", asegura Pérez.