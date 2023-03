La Fundación Real Oviedo está interesada en ocupar uno de los chalés de La Vega

La Fundación Real Oviedo está interesada en ocupar uno de los chalés indultados por el convenio urbanístico acordado por Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Defensa para recuperar los terrenos de La Vega. Así lo anunció este lunes el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, antes de entrar al responso por Alfonso II en la Catedral, donde defendió las bondades del acuerdo entre las tres administraciones para llenar de actividad la antigua factoría. "Los ovetenses deben estar contentos porque conseguimos un 80 y tantos por ciento de la propiedad de la fábrica a coste cero", al referirse a un acuerdo que, según afirmó, será llevado al Pleno "lo más pronto posible".

Canteli desveló la existencia de varios interesados en ocupar los chalés utilizados antiguamente como vivienda de oficiales en el complejo, aunque admitió una sola propuesta formal. "Solo puedo confirmar a la Fundación Real Oviedo", comentó para admitir a continuación sus dudas sobre si estos edificios podrán ser rehabilitados. "Los techos son de madera y están muy dañados", declaró, garantizando esfuerzos para "intentar conservarlos".

Cuestionado por el plan para La Vega, cuyo contenido definitivo fue desvelado el domingo en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, el regidor se mostró muy satisfecho con los términos pactados con las otras administraciones. "Es el resultado final de unas negociaciones muy importantes donde colaboraron todas las instituciones, fundamentalmente el Ministerio de Defensa, que quiso que las cosas funcionaran", aseguró reconociendo los méritos de la ministra socialista Margarita Robles.

El máximo representante municipal trató de defender a capa y espada las mejoras realizadas en el acuerdo durante las últimas negociaciones con el Estado. "Lo más importante es que pensábamos que íbamos a poner 4,5 millones de euros y ahora no vamos a poner nada. Además, todas las naves pequeñas se incorporarán al Ayuntamiento. Salvo la nave de cañones, que será del Principado, todo lo no construido será para nosotros", destacó.

El Alcalde subrayó que la obtención de estos terrenos permitirá a la ciudad contar en un futuro con "un área cultural importante, un parque muy importante para Oviedo y muchas naves que nos ayuden a traer empresas". De estas últimas, afirmo que el equipo de gobierno ya está trabajando para captar inversiones. Concretamente, se refirió a la llegada de empresas tecnológicas y otras vinculadas a la Defensa. Asimismo, mostró su confianza en que la Cámara de Comercio de Oviedo "aporte todas las empresas que tiene" para la nave de cañones, que gracias al acuerdo pasará a ser propiedad del Principado.

Respecto a los trámites y el anuncio de Somos sobre su intención de llevar a los tribunales cualquier acuerdo plenario que se tome a partir del 4 de abril sobre la fábrica, el Alcalde se mostró tranquilo. "El 4 de abril hay un Pleno ordinario, pero esto lo llevaremos a Pleno extraordinario lo antes posible", puntualizó, dando por hecho que antes se procederá a informar al resto de los grupos políticos sobre el contenido "sencillo" del convenio. A este respecto, Canteli mostró su confianza.

Especialmente crítico se mostró Canteli con los colectivos opuestos al plan. "Los que no lo quieren no quieren a Oviedo y no quieren a Santullano", dijo en relación al proyecto de desviar la entrada a la ciudad por la "Y" por el interior de la fábrica para alejar el tráfico de la iglesia prerrománica.

Por otro lado, restó importancia al hecho de que la burocracia impida firmar el convenio antes de las elecciones. "No me preocupa. Lo importante es que ya está cerrado y lo está para el bien de los ovetenses", sentenció Canteli.