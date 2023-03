Hallan desnuda y llorando en la calle a una joven que denunció haber sufrido un robo

El barrio de Pumarín fue este fin de semana escenario de un extraño suceso que está siendo objeto de investigación por parte de la Policía. Un hombre se vio sorprendido en plena calle por una joven completamente desnuda y llorando. "Me he despertado en esta casa sin ropa y me han robado todo", le comentó la chica, que solo recordaba haber estado tomando copas en el Antiguo con un chico que conoció la misma noche. Una peatona que pasaba en ese momento por la zona y el vecino sorprendido la acompañaron entonces a casa de sus padres, con los que acordó denunciar los hechos. Fuentes de la investigación descartan a priori que la chica sufriera una agresión sexual.

Las alarmas saltaron cerca de Bermúdez de Castro. Un vecino estaba a la puerta de su garaje cuando vio a la chica salir de un portal próximo sin ropa. El hombre le preguntó si necesitaba ayuda al verla cruzar la calle visiblemente desesperada. "Sí, por favor", le respondió la joven antes de explicarle su situación. Luego le dijo no recordar prácticamente nada de lo ocurrido la noche anterior. Su única certeza era que había estado tomando algo por los bares de copas del Antiguo con un chico que conoció la misma noche. La investigación descarta a priori que la chica sufriera una agresión sexual El siguiente recuerdo que tenía era el de haberse despertado en una vivienda desconocida sin ropa ni ningún objeto de los que llevaba encima. Esta extraña situación le llevó a echarse a la calle en busca de ayuda. Además del hombre del garaje, que le dejó su abrigo para taparse, también se prestó a echarle un cable una mujer que en ese momento estaba paseando a la perra por la zona. La señora cedió su móvil a la chica para que llamara a sus padres, pero estos no respondieron a su llamada. La afectada dijo que volvía con sus progenitores en Bermúdez de Castro y fue entonces cuando las dos personas que le auxiliaron la llevaron en una furgoneta hasta la vivienda familiar. "Para flipar, todavía estoy temblando", comentó el propietario del vehículo a sus amigos tiempo después de haber vivido una de las situaciones más extrañas de su vida. El voluntarioso vecino recibió poco después la llamada de la Policía Nacional para incorporar su testimonio a una investigación abierta una vez que la chica y su familia confirmaron la denuncia. Fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional se limitaron a señalar que los hechos están siendo investigados pero, de momento, no concreta si ha existido "algún hecho ilícito". Indagaciones Los investigadores, según fuentes cercanas al caso, descartan a priori la existencia de algún tipo de agresión sexual, aunque admiten la necesidad de ahondar en muchos aspectos del caso pendientes de ser clarificados. La recogida de testimonios y recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad se antoja fundamental. Si bien la chica afirmó haber estado esa noche con un joven en establecimientos de la calle Mon, fuentes policiales apuntan a que también pasaron por un local de la calle Ildefonso Martínez a altas horas de la madrugada. Horas más tarde, la mujer se despertó sola, sin ropa, sin apenas nociones de lo ocurrido por la noche y en una vivienda totalmente desconocida para ella.