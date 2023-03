Muere Ángel Ricardo, el fotógrafo del primer ascenso a la invernal del Urriellu

En la vida de Ángel Ricardo, fotoperiodista ovetense fallecido ayer a los 75 años de edad, hay un episodio que describe su ímpetu y su empuje. Es, no por casualidad, el acontecimiento en el que logró sus fotos más celebradas: las del primer ascenso a la invernal de la cara oeste del Naranjo de Bulnes. Fue el 7 de febrero de 1973, hace poco más de medio siglo, cuando Pérez de Tudela, Ortega, Lucas y García Gallego coronaron la cima. Ángel Ricardo, entonces un joven colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, cubría la ascensión, esperando y desesperando porque, ante el lento ascender de los escaladores, perdía otros encargos. Así que, en sus ansias por liquidar el trabajo, Ángel Ricardo inició el ascenso al Urriellu por la Canal de Camburero. Y desde allí tomó unas fotos históricas de aquella gesta.

Nacido Ángel Ricardo Pérez Álvarez, el ovetense se introdujo en el oficio con apenas 14 años, de la mano de José Luis Piñera, entonces fotógrafo de "La Voz de Asturias". "Alternaba hacer fotografía con los estudios de contabilidad", recordaba Ángel Ricardo en 2017, cuando dictó sus "Memorias" para LA NUEVA ESPAÑA.

Ángel Ricardo colaboró, en esos primeros años, con "La Voz de Asturias", donde ejercía de fotograbador y fotógrafo. "Al principio yo no podía firmar las fotos porque no tenía 18 años, y antes, para ser fotógrafo, el sindicato exigía tener esa edad", recordaba Ángel Ricardo, que incluso sufrió alguna denuncia en la época, "aunque Jorge Víctor Sueiro siempre me solucionaba el problema, que para mí era como un padre".

Ángel Ricardo jamás olvidó las primeras fotografías que firmó para el periódico: fueron las del incendio del asilo de Pola de Siero, en noviembre de 1965. "Cuando llegué, me puse a hacer algunas fotos y unas personas salieron corriendo detrás de mí. Me tuve que meter en un barrizal para escapar", recordaba. Pero aquel reportaje acabó removiendo conciencias y el drama del asilo llegó hasta el programa de radio "Ustedes son formidables", de Alberto Oliveras, y gracias al cual se recaudó una importante cantidad de dinero para restaurar el inmueble.

Tras hacer la mili, y ya curtido en el oficio, Ángel Ricardo comenzó a trabajar con LA NUEVA ESPAÑA. Su gran hito en el periódico fue aquel mítico ascenso a la invernal del Naranjo de Bulnes. El fotógrafo lo recordaba así: "Pasábamos el día escuchando la emisora, por si había avances, y yo, como estaba como colaborador, si no hacía fotos no tenía ingresos. Estaba perdiendo de hacer otros trabajos importantes". Esa necesidad le llevó a la determinación de empezar a ascender el pico, para encontrar un buen ángulo. "Fue una burrada lo que hice, pero no me di cuenta hasta que iba por la mitad del camino", recordaba.

Acompañado por un rapaz de la zona, que era pastor, y armado con dos cámaras y un magnetofón, Ángel Ricardo inició la ruta por la Cana de Camburero, en busca de los escaladores. "Yo iba con unas chirucas, que llevaba los pies empapados. Aparte de que era una pendiente terrible, estaba en unas condiciones que no se podía ir de chirucas. Fue una temeridad", recordaba. Pese a todo, Ángel Ricardo y su jovencísimo guía lograron un ángulo extraordinario para sacar el ascenso en su punto clave, y con una proximidad abrumadora. Iniciaron el descenso a toda pastilla, alcanzando Bulnes ya de noche. Pasaban las doce cuando llegó a la redacción de LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo, pero Juan de Lillo, que era jefe de cierre, levantó varias páginas para dar la exclusiva. Al día siguiente, la portada del periódico anunciaba, con una foto de Ángel Ricardo, que la invernal del Naranjo había sido vencida.

Ángel Ricardo siguió colaborando con la prensa regional toda su vida, aunque alternaba esos trabajos con la edición de libros. Guardaba un cariño especial por las imágenes que hizo de las joyas de la Cámara Santa para el "Libro de Oviedo", unas instantáneas de gran calidad que servirían después como referencia para la restauración de las joyas, tras el robo de 1977. Profesional versátil, fue fotógrafo de la Fundación Príncipe de Asturias y del Parlamento autonómico durante 22 años, e hizo encargos para entidades como el Club de Tenis de Oviedo o la Fundación Masaveu, para la que fotografió su colección de arte. La iglesia de San Juan el Real acoge esta tarde, a las cinco, el funeral por su eterno descanso.