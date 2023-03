"No implicarse en el ciberacoso escolar supone tomar partido", afirman los expertos

"Si eres víctima o testigo de ciberacoso tienes que contarlo". Los 1.600 alumnos de doce centros educativos de Oviedo, que cursan quinto y sexto curso de Primaria y primero y segundo de ESO, escucharon ayer, en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Calatrava), a tres expertos en la charla organizada por la concejalía de Educación del Ayuntamiento. Iris Rodríguez, inspectora de la Policía Nacional; Joaquín González Cabrera, doctor en Psicología e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, donde se integra en el grupo de Ciberpsicología; y la abogada Cristina Díez se dirigieron a los estudiantes y les explicaron cómo actuar cuando se detecta este delito.

Según los datos más recientes, aseguró González Cabrera, "alrededor de medio millón de niños sufren acoso o ciberacoso en nuestro país". Este es, indicó, "un problema que nos tiene que ocupar y preocupar". El psicólogo trasladó a los estudiantes que "hay que estar del lado del que lo pasa mal" y que "no implicarse supone tomar partido; ¿y por quién se toma partido? por el que hace las cosas y el agresor entiende que si no le dicen nada, puede seguir".

"Los observadores, los testigos, pueden cambiar las circunstancias", subrayó Joaquín González. Junto a los no comprometidos están los que refuerzan al agresor pero también los defensores de la víctima, explicó a los estudiantes.

La inspectora Iris Rodríguez hizo especial énfasis en la importancia de la educación para prevenir el acoso, que es "un delito, algo muy grave". Considera que "no hay que demonizar internet". "No es algo negativo, es una herramienta fantástica sin la que muchos de nosotros no podemos trabajar pero lo manejan niños que igual no tienen capacidad para utilizar una herramienta tan grande", dijo. Por eso, es necesario formarlos tanto a ellos como a los padres y a los profesores.

Y que se denuncie, remarcó Rodríguez, que aludió al trabajo que realiza la Policía Nacional "para que se dé la voz de alarma, principalmente por parte de los testigos, que son los que tienen más capacidad para denunciar a veces, y por las propias víctimas, si logran hacerlo, ya que en ocasiones, por la situación, no son capaces". "Se está detectando y denunciando", aseguró la inspectora, que comentó que "por desgracia, el acoso escolar se ha dado toda la vida pero ahora continúa con el ciberacoso (utilizando medios tecnológicos)" al salir del centro "y la cabeza no tiene esa válvula de escape necesaria".

"Todo lo que se haga en internet deja rastro", dijo Rodríguez. La abogada Cristina Díez insistió en este mensaje, "deja huella digital", y se refirió a las implicaciones legales del ciberacoso. Explicó las consecuencias que puede tener para los mayores de 14 años, que "tienen responsabilidad penal", y los menores de esa edad que, aunque son inimputables, eso no significa "que no suceda nada". González Cabrera llamó la atención sobre que "no podemos consentir que el niño sufra una doble victimización, teniendo que salir del centro cuando es el que recibe la violencia". "Eso es un fracaso del sistema", aseveró y destacó la importancia de los programas de prevención en centros escolares y la educación en la familia.

La concejala de Educación, Lourdes García, destacó que el ciberacoso "es un problema grave" y por eso se ha organizado por segundo año esta charla, a la que asistieron 1.600 estudiantes de doce centros educativos y más de 90 profesores. Los últimos datos sobre los casos de acoso escolar en Asturias, correspondientes a 2021, apuntan a más de 160 denuncias.