Rafael Tarradas, natural de Cataluña, pero con ascendencia asturiana, ha alcanzado el éxito literario de manera fulgurante, en solo tres años y con tres novelas publicadas. "Un día, paseando por Gran Vía vi mis libros en el escaparate de una gran librería y me entró la risa", asegura. Todo empezó por casualidad, con una publicación que hizo para su familia y de la que solo imprimió diez ejemplares, colgó el texto en internet y, casualidades de la vida, cayó en manos de una gran editorial que le acabó haciendo una oferta para iniciar su carrera literaria. Tarradas presentó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA su tercer libro, que lleva por título "La voz de los valientes" y que sigue las peripecias de dos españoles en la época del III Reich, en la Segunda Guerra Mundial. "No hay ni batallas ni trincheras, está ambientado en la sociedad alemana de aquella época que se creía que era el pueblo elegido, pero cuando perdieron la guerra se dieron cuenta de la verdad", asegura. El acto fue presentado y guiado por la escritora asturiana Ana García Loza.

Para escribir las más de seiscientas páginas de este libro, el catalán se apoyó en un historiador que fue quien validaba todos los hechos históricos que se iban describiendo. En sus capítulos queda patente que los partidos fascistas estaban repartidos en aquellos años por toda Europa, de hecho, el propio Hitler era una figura valorada. Pero, asegura que "igual que hubo resistencia fuera de Alemania también la hubo dentro".

Aunque se trata de una novela que combina la ficción con la historia, el escritor asegura que hay mucho de él mismo en sus páginas. "Soy un apasionado de la historia, cuando estudiaba no me gustaba la ciencia, no entendía la razón por la que había que saberse la fórmula de la sal, me apasionaba la Segunda Guerra Mundial y no hay nada como lanzarse a la piscina para aprender", resalta. Entre los personajes también hay "retazos" de personas que conoce. Me he divertido mucho escribiéndolo, es una forma de plasmar mi creatividad". También destacó que muchos de los acontecimientos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial tienen muchas similitudes con lo que está ocurriendo ahora entre Ucrania y Rusia.

Dio alguna pincelada de cómo era su rutina escribiendo. Lo compagina con su trabajo –tiene una agencia de comunicación en Madrid– y le dedica dos horas al día; y cuando tiene algo de tiempo se recluye como un ermitaño en una casa rural en la que no tiene ni luz para avanzar más rápido en sus historias. Y recordó sus raíces asturianas. Su bisabuela era de Gijón, de Somió para más señas. Pero de joven se trasladó a Barcelona, a una casa en la que tenía un hórreo. "Los asturianos tienen una pata en la parte internacional, son muy emprendedores; y otra en la local, apegada a la tierra", asegura.