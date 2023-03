La vieja guardia de Ventanielles

En el año 1979 nació en Ventanielles la asociación "Los Ríos", un colectivo integrado por chavales que por entonces rondaban los veinte años y que se convirtió en el azote de los políticos de la época por sus sonoras y constantes reivindicaciones exigiendo mejoras para el barrio y para sus vecinos. Aquel grupo de acción social se diluyó a finales de los noventa del siglo pasado, pero sus impulsores han vuelto con fuerza, casi tres décadas después, al considerar que Ventanielles sigue siendo el patito feo de la ciudad. "El deterioro del barrio ha seguido creciendo en todo este tiempo, vivimos en la zona más vulnerable de Oviedo y quizás de Asturias. Ventanielles es sin duda una isla en el desarrollo urbano de Oviedo y esto hay que cambiarlo de alguna manera", asegura Suso Cañas, el portavoz de un movimiento que ha renacido con el nombre de "Colectivo ciudadano Distrito Este".

Los antiguos componentes de la asociación "Los Ríos" protagonizaron en su momento diferentes encierros, protestas y manifestaciones reclamando "un trato equivalente" para Ventanielles con respecto al resto de la ciudad. Por aquel entonces era habitual que se presentasen en los Plenos municipales con pancartas y silbatos o que se concentrasen frente a la delegación del Ministerio de Vivienda que había en el barrio exigiendo mejoras en las viviendas sociales de la zona, que ya empezaban a sufrir graves achaques por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. "Cuando era alcalde Luis Riera Posada, tras las primeras elecciones democráticas, nos presentamos en un Pleno disfrazados de ratas para protestar por la falta de limpieza en unos bajos comerciales que nunca se abrieron bajo la plaza Lago Enol", recuerda Cañas.

Los integrantes del nuevo "Colectivo Ciudadano Distrito Este" sostienen que el problema de Ventanielles viene de raíz. "El barrio se construyó se comenzó a construir en 1955 sobre un terreno de charcas sin condiciones para la edificabilidad y que se había calificado como terreno industrial. Nació como el mayor polígono de viviendas sociales de Asturias y llegó a tener 12.000 habitantes, pero nunca se le tuvo en cuenta para el desarrollo y se quedó aislado mientras otros mejoraban en todos los sentidos", señala el representante vecinal. "Cuando nosotros empezamos le faltaban muchas cosas y conseguimos bastantes mejoras en las calzadas, el alumbrado, las canalizaciones, las cubiertas de los edificios o en los servicios. Ahora vemos que el trato y las necesidades siguen siendo otra vez parecidas. El deterioro del barrio ha seguido creciendo", afirma Cañas.

Aquellos jóvenes que comenzaron su lucha por el barrio en "Los Ríos" rondan ahora los sesenta –algunos superan esa edad– y vuelven a la carga con las mismas ganas en colaboración con otras asociaciones vecinales de la zona. "El año pasado los miembros del colectivo ‘Nuevo Ventanielles’ nos hicieron un homenaje a los que fuimos de ‘Los Ríos’. Nos vimos allí, nos animamos y decidimos volver a arrancar", explica el portavoz. Además de Suso Cañas también forman parte del nuevo colectivo otros antiguos integrantes de "Los Ríos", como Nieves González, José Manuel Moriyón, Paulino Álvarez, José Luis García, Pedro Valdés, José Antonio Longoria, José Luis Peñarroya y José Manuel Martínez.

Nuevas reivindicaciones

Una de los primeros caballos de batalla del "Colectivo Ciudadano Distrito Este" es conseguir un parque público en la zona. Y la ubicación que proponen es el área conocida como Rayo-Mercadín. "Después de varios planes fallidos para urbanizar, la imagen que se ve es la del chabolismo la insalubridad y el abandono. Si no es posible construir, lo que si es posible es crear un gran parque público. No hablamos de jardines, hablamos de un parque con mayúsculas donde se pueda hacer deporte y respirar", recoge un documento elaborado por el colectivo. La nueva asociación también exige "un plan de rehabilitación estructural" de los edificios de Ventanielles "que suponga situarlos en los estándares de confort y habitabilidad propios del siglo XXI". Según denuncian, "el barrio tiene una población envejecida, rentas muy bajas y sus viviendas están deterioradas". Además, "los edificios no tienen ascensor, tienen una calidad constructiva muy baja de más de sesenta años y tienen fachadas permeables sin aislamientos térmicos".

Por otro lado, el colectivo reclama una solución para que el tramo de autopista de la entrada de Oviedo no separe el barrio del resto de la ciudad. "Hace 25 años que esa franja de cuatro kilómetros no debería tener la consideración de autopista. Esa barrera física de puentes, coches, ruido y contaminación degrada la vida de los ciudadanos y tiene que eliminarse", dicen.